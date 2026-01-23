Cuenta atrás para Marató bp Castelló, 10K Facsa Castelló y Marató Infantil Salera a menos de un mes de su celebración

Ya falta menos de un mes para que Castelló vuelva a convertirse en epicentro del running con la celebración de la Marató bp Castelló, el 10K Facsa Castelló y la Marató Infantil Salera.

Un fin de semana completo dedicado al atletismo que arrancará el viernes 20 de febrero con acciones con colegios y la apertura de la Expo Marató .

y la . Continuará el sábado 21 de febrero con la Marató Infantil Salera.

Culminará el domingo 22 de febrero con las dos grandes carreras, Marató bp Castelló y 10K Facsa Castelló, que atraerán tanto a atletas de élite como a corredores y corredoras populares.

El acto

La cuenta atrás ha comenzado con un acto celebrado este viernes, 23 de enero del 2026, en las instalaciones del Patronat d’Esports de Castelló, que ha contado con la presencia de la concejala de Deportes, Maica Hurtado; representantes de los principales patrocinadores: bp, Facsa y Salera; la presidenta del Club Atletisme Running Castelló, Iracema Cambronero; el director de las pruebas, Juanma Medina; y el responsable de la animación de las carreras, Omar Sales.

Escenificación de la cuenta atrás para la Marató Infantil Salera. / CLUB D'ATLETISME RUNNING CASTELLÓ

El reconocimiento

La Marató bp Castelló y el 10K Facsa Castelló cuentan nuevamente con la etiqueta Road Race Label otorgada por World Athletics, siendo las únicas pruebas de la provincia de Castellón que disponen de este reconocimiento internacional. Este distintivo avala el cumplimiento de los más altos estándares en aspectos como la seguridad, la organización y el control de la competición.

Actualización

La organización ultima ya todos los detalles para recibir a miles de participantes en un evento que sigue creciendo año tras año.

A un mes de la celebración, las inscripciones reflejan un notable incremento respecto al mismo periodo del año anterior.

Las tres claves de la cita

Además de las carreras principales, la Marató Infantil Salera volverá a situar a los más pequeños en el centro del evento, fomentando los valores del deporte y el atletismo desde edades tempranas y completando un programa pensado para toda la ciudadanía. La rapidez del circuito, el cuidado al detalle en la atención a los participantes, la baja masificación y unos precios accesibles continúan siendo algunas de las señas de identidad de estas pruebas. A ello se suma un ambiente festivo, con más de 25 grupos de animación distribuidos a lo largo del recorrido y la implicación de más de 800 personas voluntarias.

Gabriel Utiel / Kmy Ros / Erik Pradas

Conclusión

Por todo ello, desde el Club d’Atletisme Running Castelló y el Patronat Municipal d’Esports del Ayuntamiento de Castelló destacan que se trata de un evento que trasciende lo deportivo y pone en valor a la ciudad, volcada un año más con una cita que ya forma parte del calendario atlético nacional e internacional.

Marató bp Castelló y 10K Facsa Castelló están organizadas por el Club d´Atletisme Running Castelló, en coordinación con el Patronato Municipal de Deportes de Castelló.

Para más información e inscripciones: www.maratonbpcastellon.com.