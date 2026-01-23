Descubre quienes son los premiados en la Gala de l’Esport de Vila-real

Vila-real se prepara para su cita anual con el deporte. El próximo 29 de enero, el emblemático edificio del Gran Casino acogerá la Gala de l'Esport 2026, una celebración destinada a homenajear el esfuerzo, la disciplina y los éxitos conseguidos por los protagonistas del tejido deportivo local durante el ejercicio 2025.

La elección de los galardonados ha sido fruto de un proceso participativo que empezó con una fase de candidaturas abierta a toda la ciudadanía. Un jurado, avalado por el Consell Local de l’Esport y presidido por el edil de Deportes, Xus Madrigal (con voz pero sin voto), ha sido el encargado de deliberar sobre las propuestas.

El jurado ha contado con el ciclista Sebastián Mora; el periodista Javi Mata; la coordinadora del programa de Responsabilidad Social Corporativa: Endavant del Villarreal CF, Paloma Masó; el representante de los profesores de Educación Física, Carlos Melo; y la jefa del Servicio Municipal de Deportes, Eva Salvador.

La presentación del fútbol base del Villarreal, en imágenes / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

El sello

Estos premios reafirman la apuesta estratégica de la localidad por la marca Vila-real, Ciutat de la Salut i de l’Esport, un proyecto transversal que fomenta el bienestar, la competición y los valores del crecimiento personal a través de la actividad física.

El alcalde, en representación del Ayuntamiento, ha expresado su más sincera enhorabuena a todas las personas y entidades premiadas. “Su compromiso y esfuerzo no solo dignifican el deporte local, sino que proyectan el nombre de Vila-real como un referente y una fuente de inspiración para toda la sociedad”, ha indicado José Benlloch.

Los reconocimientos

Después de evaluar las candidaturas, el jurado ha acordado, por unanimidad, otorgar los siguientes reconocimientos:

1. Mejor empresa en el ámbito deportivo 2025: F&H FITNESS

2. Mejor gestión deportiva 2025: CLUB HANDBOL VILA-REAL

3. Deporte adaptado 2025: FEDERACIÓ D’ESPORTS PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA

4. Mejor acontecimiento deportivo 2025: CAMPEONATO DE EUROPA DE BOXEO PESO MOSCA

5. Mejor equipo deportivo 2025: VILLARREAL CF EDI

6. Mejor deportista femenina 2025: ELENA CARRATALÁ SANAHUJA

7. Mejor deportista masculino 2025: THIERRY NDIKUMWENAYO

8. Trayectoria en el mundo del deporte: JOSÉ RAMÓN CANTAVELLA CORBATÓ