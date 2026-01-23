La mejor previa del Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica de ciclismo
Este sábado, la tercera edición: 171,7 kilómetros entre Castelló (salida a las 12.30 horas) y Onda (llegada prevista a las 16.41 horas)
La provincia de Castellón, territorio ciclista de referencia mundial, da el pistoletazo, este sábado 24 de enero, al extraordinario 2026 (doble presencia en La Vuelta, etapa inicial de la Volta a la Comunitat Valenciana, las cuatro citas del universo Mediterranean Epic...), con el Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica que, en su tercera edición, da un paso más en su consolidación, ganándose cada vez más el calificativo de clásica.
Nuevamente, la carrera conjuga lo mejor de este deporte con la promoción de la principal industria de nuestro territorio y, cómo no, la difusión de paisajes.
En lo estrictamente deportivo, 140 corredores, de 20 equipos (seis de ellos de la máxima categoría, UCI WorldTour), estarán en la línea de salida de Castelló (Parque Ribalta, 12.30 horas). Por delante, 171,7 kilómetros hasta la meta de Onda (avenida Roma, junto al Museo del Azulejo-Manolo Safont, hacia las 16.41 horas), con un desnivel de 2.500 metros, con tres puertos puntuables, dos metas volantes y un esprint especial.
La definición
Un «itinerario completo y exigente», según la organización, «diseñado para poner a prueba a los ciclistas más fuertes y regulares», ahonda. «El trazado se adentra en el interior de la provincia, alternando carreteras rápidas con zonas técnicas y un perfil constantemente ondulado», matiza. «Puertos de montaña pasos y por numerosas poblaciones que aportan dureza y ritmo a una prueba muy abierta, donde la estrategia y la resistencia serán determinantes», insiste. «El paso previo por meta y el exigente tramo final antes de la llegada en Onda garantizan emoción y espectáculo hasta el desenlace final», contempla.
El epicentro del ciclismo mundial
El Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica ejerce como bisagra del tríptico valenciano de enero, entre la Clàssica Camp de Morvedre (viernes) y Clàssica Comunitat Valenciana 1969 (domingo). Por ello, los equipos distribuyen a los corredores para estas tres citas, buscando el rodaje pero en un ciclismo tan competitivo como el de hoy en día, buscar resultados.
Sin duda alguna, un buen motivo para animar al pelotón. Y los que no puedan, a seguir la carrera por RTVE Play y Teledeporte.
La participación: viejos conocidos entre los favoritos y tres provinciales
Este mediodía, en la línea de salida del Parque Ribalta, estarán los ganadores de las dos ediciones anteriores: el australiano Michael Matthews (Team Jayco AlUla) y el portugués António Morgado (UAE Team Emirates XRG), portador del dorsal 1 como vencedor en 2025.
Otros favoritos son los dos hombres que, hace un año, acompañaron al luso en el podio de Onda: el uruguayo Eric Fagúndez (Burgos Burpellet BH) y el galo Clément Champoussin (XDS Astana Team). Sin olvidar al italiano Diego Ulissi (compañero de filas de éste) y el también francés Benoit Cosnefroy (UAE Emirates).
Por otro lado, hay tres ciclistas provinciales. No está nada mal.
- La veteranía, sin duda, la encarna Víctor Martínez García, a escasos días de cumplir los 41 años, a quien el Anicolor-Campicarn ha elegido como su cabecilla para dejarse ver por una carrera que pasa por la puerta de su casa.
- La federación española también da galones a Sebastián Mora en la selección española sub-23, después de haberse quedado colgado con el Illes Balears-Arabay, a raíz de la repentina desaparición de este equipo. El vila-realense se pone a punto para el Europeo de pista, que se celebrará en Konya (Turquía) del 1 al 5 de febrero.
- Por contra, estreno por todo lo alto para Javier Cubillas, en su debut con Movistar, al lado del colombiano Nairo Quintana y el portugués Nelson Oliveira.
Localizaciones y paso previsto por la organización, a una media de 42 km/h
- Salida neutralizada desde el Paseo Ribalta (Castelló) 12.30
- Salida real desde la carretera de la Coma (N-340a) 12.36
- Alto de la Coma (tercera categoría) 12.40
- Cabanes 13.05
- Meta volante de Vall d’Alba (primer paso) 13.17
- Benlloc 13.30
- Torre d’en Domènec 13.43
- Alto de la Serratella (segunda categoría) 14.03
- Albocàsser 14.14
- Els Ibarsos 14.40
- La Barona 14.51
- Meta volante de Vall d’Alba (segundo paso) 14.56
- Esprint especial de Sant Joan de Moró 15.31
- L’Alcora 15.44
- Ribesalbes 15.58
- Onda (primer paso por meta, avenida Roma) 16.15
- Artesa 16.17
- Alto del Collado de Ayódar (segunda categoría) 16.25
- Suera 16.29
- Tales 16.34
- Artesa (segundo paso) 16.37
- Meta en Onda (avenida Roma, Museo del Azulejo) 16.41
