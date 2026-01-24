Alma Bourgarel impulsa al Fustecma NBF hacia la brillante victoria ante el Al-Qázeres (70-66)

El Fustecma Nou Bàsquet Femení Castelló (NBF) se apuntó la sexta victoria de la temporada, en 17 jornadas en la Liga Challenge, poniendo fin a dos derrotas consecutivas. Las chicas de Jaume Tormo estuvieron muy cerca de neutralizar el basketaveraje del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, que habían vencido por cinco puntos en la primera vuelta. Con todo, el 70-66 del pabellón Fernando Úbeda Mir vale su peso en oro.

Pincha aquí para ver la clasificación de la Liga Femenina Challenge.

La mejor

El triunfo tiene un nombre propio: Alma Bourgarel. La joven (19 años) base argentina, incorporada hace mes de un mes procedente del Estepona, lideró al Fustecma con 20 puntos (27 de valoración).

Bourgarel, que cuenta con pasaporte español, disputó el Mundial sub-19 hace tres veranos, cuando aún era sub-17. La jugadora es habitual en las selecciones de formación de su país, doblando habitualmente con una generación superior (en 2022, aún con 15 años, disputó tanto el Sudamericano como la AmeriCup U18), lo que le ha lleva a adquirir una experiencia importante. Alma también ha formado parte del programa Baloncesto sin fronteras organizado por la NBA, siendo nombrada, en 2023, como la mejor defensora.

El desenlace

El encuentro fue una montaña rusa, con ventajas para las locales en los dos primeros cuartos, aunque el tercero puso por delante al Al-Qázeres.

Peligroso 50-55 a menos de siete minutos de la conclusión, pero el NBF volteó el marcador. Igualdad máxima a apenas 120 segundos de la conclusión (empate a 64), pero el acierto desde los tiros libres y una férrea defensa amarraron la victoria.

Ficha técnica

FUSTECMA NOU BÀSQUET FEMENÍ CASTELLÓ: Laura Campos (11), Luz De Giacomo, Lourdes Ruiz (8), Sabina Carli (4), Gianna Aiello (16) -cinco inicial-. También jugaron: Alma Bourgarel (20), Claudia Pérez (2), Sendy Basaez (9), Favour Asemota y Lucía Jóvena. 21 faltas (sin eliminadas).

ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Laura Salmerón (5), Nerea Liste (11), Inés Tavares (9), Josephine De Barros (12) y Victoria Gauna (16) -cinco inicial-. También jugaron: Lucía Fontela (2), Clara Prieto (8), Lucía Méndez (3) y Carmen Suárez. 18 faltas (sin eliminadas).

PARCIALES: 17-14, 14-10 (descanso: 31-24), 11-20 (42-44) y 28-22 (final: 70-66).

ÁRBITROS: Javier Villanueva Tena (madrileño) y Aldo Jesús Rodríguez Francisco (tinerfeño). Sin eliminadas.

PABELLÓN: Fernando Úbeda Mir, en Grapa.