El Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica: crónica, vídeo y galería del triunfo de Matthews

Michael Matthews (Team Jayco AlUla) se siente en Onda como en casa. El australiano, ganador en la primera edición del Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica, repitió victoria dos años después, dando lustre a otra gran jornada de ciclismo en la clásica que arrancó en el Parque Ribalta de Castelló y concluyó, 177,1 atractivos, quebrados y peleados kilómetros después, en el rampón de la avenida Roma, a las puertas del Museo del Azulejo-Manolo Safont.

Superación

Para el de Camberra, la victoria no es solo una más de las 44 que ya ha conseguido. El pasado mes de junio, durante un entrenamiento, sufrió una embolia que le obligó a perderse el Tour de Francia. A pesar de que el diagnóstico supuso una amenaza seria para su vida (llegó a correr peligro), se recuperó tras meses de inactividad para, ayer, volver a alzar los brazos, en su primer triunfo tras el percance.

Carrera

Matthews ganó con autoridad en el icónico desnivel de Onda tras una carrera marcada por el alto ritmo. Completaron el podio el catalán Pau Miquel (Bahrain Victorious), delante del eslovaco Lukas Kubis (Unibet Rose Rockets).

Desde el banderazo inicial, el pelotón rodó lanzado por las carreteras de la Plana en dirección al interior, marcando un ritmo altísimo camino de la Coma, el primer alto puntuable del día.

Las mejores imágenes del Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica 2026 / Toni Losas / Toni Losas

Nada más comenzar la ascensión se formó la escapada que animó buena parte de la jornada y que llevó la carrera por Vall d’Alba, Albocàsser, la Serratella y Sant Joan de Moró, con un pulso constante entre los hombres de cabeza y un pelotón que no concedía margen.

Las dos metas volantes de Vall d’Alba y el esprint especial de Sant Joan de Moró volvieron a ser puntos calientes, con una intensa lucha por las clasificaciones secundarias y un público volcado.

El Collado de Ayódar, de segunda, terminó de hacer la selección, siendo Matthews el más fuerte en los cruciales 250 metros finales.

Organizadores y autoridades, en la salida del Parque Ribalta, en Castelló, antes de poner rumbo a Onda. / DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

Valoraciones: «Miles de castellonenses hemos sido testigos de un día espectacular»

La Diputación Provincial de Castellón destaca la fortaleza del Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica para convertir la provincia en un gran escenario ciclista. La prueba internacional, de categoría 1.1, impulsada por la institución provincial y que forma parte del calendario europeo de la UCI (Unión Ciclista Internacional), recorrió los principales municipios cerámicos, llenando las calles de emoción y ofreciendo un espectáculo deportivo de primer nivel para aficionados y vecinos que salieron a la calle.

«Miles de castellonenses hemos sido testigos de un día espectacular», resaltó el diputado de Deportes, Iván Sánchez, sobre una cita que «no solo ha puesto a prueba a los mejores ciclistas, sino que también ha convertido nuestros municipios en un gran escenario deportivo», añadió. Además, subrayó que «Castellón ha demostrado que el deporte no solo mueve a los ciclistas, sino también a toda la provincia, que se ha volcado con este gran evento desde el primer kilómetro hasta el último».

Los municipios y núcleos cerámicos más representativos de la provincia fueron los protagonistas de este evento, que dio el pistoletazo de salida desde la capital de la Plana. El Parque Ribalta fue el escenario de la partida de los ciclistas con la presencia del diputado Sergio Toledo, quien destacó la importancia de la prueba para «mostrar al mundo la riqueza cultural y paisajística de Castellón». «Nos ha brindado, una edición más, la oportunidad de mostrar al mundo los paisajes de Castellón, una tierra dual, de mar y montaña, como el mejor territorio para disfrutar del ciclismo y de cualquier experiencia deportiva y turística», recalcó.

Por su parte, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, habló de que «Onda se ha volcado con el ciclismo y ha demostrado, una vez más, nuestra pasión por el deporte y nuestra capacidad para acoger grandes eventos que proyectan nuestra ciudad a nivel internacional». «Ser meta de una prueba de este nivel es una oportunidad única para que millones de aficionados conozcan Onda, desde el músculo de nuestras empresas hasta la belleza de nuestros paisajes y nuestro patrimonio», dijo.