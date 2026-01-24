Balonmano
Los Hispanos caen también ante Dinamarca y se despiden de las semifinales del Europeo
El conjunto español se estrella con el portero Nielsen y pierde por 31-36
EFE
Madrid
La selección española de balonmano se despidió de cualquier posibilidad de acceder a las semifinales del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega, tras caer este sábado por un claro 31-36 ante el conjunto danés, en un encuentro en el que los Hispanos se estrellaron con un inspirado Emil Nielsen bajo los palos.
El guardameta danés demostró el porqué de su condición como el mejor portero del mundo en un arranque de la segunda mitad en el que Nielsen, que cerró el choque con trece intervenciones, llevó al conjunto español de soñar con la sorpresa (17-17) a cerrar la contienda con una clara derrota.
- El centro comercial Salera de Castellón estrena local de una conocida marca de moda
- Incendio en una vivienda de Vila-real: Una mujer muere tras ser rescatada de su piso de la calle Constitución
- Cierra otro 'templo' gastronómico de Castellón: 'Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años
- Muere una conductora valenciana de 30 años tras chocar contra un jabalí en la N-340
- El CD Castellón se refuerza con Álvaro García, pichichi de Primera RFEF
- Las mejores imágenes del Día de las Paellas de Benicàssim
- Benicàssim vive su Día de las Paellas con miles de personas ya en las calles
- Un restaurante de Castellón entre los 100 preferidos por los españoles, según The Fork