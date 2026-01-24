Radiografía de un Real Madrid que cumple 20 años sin elecciones

El pasado lunes 12 de enero, a las 18:11 de la tarde, los futbolistas de la primera plantilla del Real Madrid se enteraron, como el resto del madridismo y la mayoría de los periodistas que aún viajaban de regreso de Yedda a Madrid, del despido de Xabi Alonso. El tolosarra, que había firmado un contrato por tres temporadas, había llegado al club a finales de mayo del año pasado procedente del Bayer Leverkusen, al que el los blancos pagaron una cláusula para liberar al técnico que rondaba los ocho millones de euros.

El madridismo pide la dimisión

Esa tarde, José Ángel Sánchez, director general del Real Madrid y principal artífice del fichaje de Xabi, informó al técnico que Florentino Pérez había tomado la decisión de mantenerle en el cargo pese a la derrota en la final de la Supercopa ante el Barcelona (2-1). Sin embargo, la parcela de preparación física pasaba a quedar a las órdenes de Antonio Pintus. A lo que el técnico vasco se negó, tomándose en ese momento la decisión de despedir a Alonso y a su staff técnico. Apenas 24 horas después el Real Madrid, con Álvaro Arbeloa en el banquillo, era eliminado de la Copa del Rey al caer en el Carlos Belmonte de Albacete por (3-2) ante el equipo local.

El sábado 17 de enero, a las 14:05 de la tarde el Santiago Bernabéu se giró al palco, sacó los pañuelos y entonó mayoritariamente el cántico: "¡Florentino, dimisión!", además de señalar a Vinícius, cuya renovación es una prioridad para el presidente. Este desplante no había ocurrido nunca durante la presidencia de Pérez. El 1 de julio de este año se cumplirán 20 años sin elecciones en el Real Madrid. Las últimas las ganó el primero de julio de 2006 Ramón Calderón, tras la huida de Florentino, con Juan Palacios, Juan Villar Mir, Lorenzo Sanz y Arturo Baldasano como candidatos alternativos. Cuando Florentino regresó, el 1 de junio de 2009, fue el único candidato. Y así desde entonces durante las últimas cinco elecciones. Pérez endureció los requisitos para presentarse, aumentando la antigüedad de 10 a 20 años y, sobre todo, exigió aportar un aval bancario del 15% del presupuesto del club respaldado con el patrimonio personal. El último presupuesto del Real Madrid asciende a 1248 millones, lo que exige aportar un aval de 187,2 millones.

La Superliga

Sin embargo, las quejas del madridismo a Pérez tienen más que ver con las últimas apuestas estratégicas del presidente. Empezando por el fiasco de la Superliga, que le ha granjeado la animadversión de la UEFA y su presidente, Aleksandr Ceferin. Florentino se ha quedado solo en esta lucha quimérica en la que los clubes ingleses se bajaron inmediatamente del barco y el Barcelona ha sido el último en descolgarse. Pérez y Laghrari ayudaron a Joan Laporta a reflotar un Barça ruinoso intermediando con fondos de inversión y entidades financieras, pero ahora que el culé se ha desentendido de la Superliga, le ha declarado la guerra con el 'caso Negreira'. En noviembre de 2024 Florentino advertía a los socios: "El Barça y el Madrid se tienen que ayudar, lo digo con total sinceridad. Tenemos que pensar que es un club que está entre los más grandes del mundo. ¿Por qué nos íbamos a enfadar?". Discurso que cambió radicalmente un año después en la misma cita: "No es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años. Cualquiera que sea el motivo. Al vicepresidente de la cúpula arbitral que, como todo el mundo sabe, tenía funciones que eran claves en el sistema arbitral. Entre otras cosas, era el encargado de comunicar el ascenso y descenso de los árbitros cada temporada. Un período de tiempo durante casi 20 años que coincide además, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país".

El nuevo Bernabéu

Al naufragio de la Superliga se suman los problemas con la remodelación del estadio. El sobrecoste de la obra ha elevado la factura de los 575 iniciales a los 1.347 que figuran en el último balance del club. Pero a ese sobrecoste se añade otro problema grave, la imposibilidad de celebrar conciertos y explotar el estadio en eventos externos por los problemas generados por el ruido ambiental. Además, la jueza Mónica Aguirre de la Cuesta, titular del Juzgado de Instrucción nº 53 de Madrid, que instruye la causa contra el Real Madrid por los conciertos del Santiago Bernabéu, ha decidido sentar al club en el banquillo de los acusados por un posible delito medioambiental.

Reestructuración accionarial

Aún así, hay algo que preocupa más a los socios madridistas: la reforma estatuaria que Florentino planea para realizar una reestructuración accionarial y permitir la entrada de inversores extranjeros. Pérez busca una palanca que inyectaría más de mil millones, con una aportación del 10% del capital del club a través de dos inversores, que llegan de la mano de Anas Laghrari, que comprarían el 5%. Los nombres que suenan son los de Sixth Street y Bernard Arnault. El primero es un fondo de inversión estadounidense que en mayo de 2022 firmó una alianza estratégica con el Real Madrid, inyectando 360 millones de euros por la explotación de nuevos negocios en el estadio Santiago Bernabéu durante 20 años. El segundo es el dueño de LVMH (Louis Vuitton), marca que ya es patrocinadora oficial del Real Madrid. La familia Arnault es, desde noviembre de 2024, dueña del París FC. De ahí que los socios del Madrid estén preocupados por la llegada de inversores extranjeros al club y de los planes de futuro de un Florentino que a sus 78 años ya trabaja para dejar bien atado todo cuando deje el club. Y sumen a ello que el Real Madrid se encuentra enfrentado a todas las instituciones (LaLiga, la RFEF, la UEFA) y estamentos del fútbol, como el arbitral, con la única excepción de la FIFA de Gianni Infantino. Un panorama inquietante para el madridismo con Florentino acometiendo su último mandato en el club.