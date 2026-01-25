Tercera Federación | El Soneja sorprende al Vall de Uxó con un postrero gol en El Arco (1-0)

El CD Soneja noqueó al Vall de Uxó en El Arco (1-0) gracias a un solitario gol anotado por Borja Lucas en el minuto 71. Los valleros, que dominaron más, pero carecieron de claridad en los metros finales, claudicaron ante un rival muy necesitado de puntos para no caer en las plazas de descenso a Lliga Comunitat. Hasta el último suspiro insistió el equipo de José Manuel Descalzo, pero se pudo arrancar nada positivo.

El partido tuvo mucho ritmo en el inicio. Idas y venidas a las dos áreas. En el minuto 8 Ayman dio un primer aviso, tras un centro de Pacheco, pero su remate fue a parar a las manos del cancerbero del Vall de Uxó. Con emoción e incertidumbre se llegó al final del primer tiempo.

Dominio sin fruto

En la segunda parte ocurrieron pocas cosas hasta que llegó el 1-0. Eso sí, en conjunto vallero de la Plana Baixa estaba más estirado, pero en una de las pocas ocasiones de peligro local llegaría el 1-0 en el minuto 70 (sello de Borja Lucas). Poco después los locales se quedaron con diez jugadores por la expulsión de Chus Silvestre (min. 73), doble amarilla. Apretó el Vall de Uxó. En el minuto 94 llegó la última oportunidad en las botas de Gonza.