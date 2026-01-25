Fútbol
LaLiga: Atlético de Madrid - Mallorca
Redacción
- Muere una conductora valenciana de 30 años tras chocar contra un jabalí en la N-340
- Cierra otro 'templo' gastronómico de Castellón: 'Tal mal no lo habremos hecho para aguantar 42 años
- Una cadena de supermercados se expande por Castellón y abrirá su primer 'súper' en Vila-real: ya hay fecha de apertura
- Las mejores imágenes del Día de las Paellas de Benicàssim
- La costa de Castellón tiene 19 puntos negros vulnerables a temporales
- Se avecina una gran plantación urbana en Castelló: las especies arbóreas y los distritos que se reforestarán
- Las rachas de viento superan los 120 km/h y la nieve afecta a varias carreteras en el interior de Castellón
- Incendio en una vivienda de Vila-real: Una mujer muere tras ser rescatada de su piso de la calle Constitución