Resumen de juveniles | El Roda es el único que ganó; derrotas para el Villarreal y Castellón
Los gualdinegros se impusieron al Alboraya gracias a los dos goles de Raúl García
Solo el Roda fue capaz de saldar con triunfo su partido del fin de semana. Los gualdinegros vencieron al Alboraya (2-0) gracias al doblete que anotó Raúl García en los minutos 32 y 56. Mientras, al Villarreal le remontó el Levante (1-2) en el Mini Estadi. En la primera parte Julio Arjona anotó el 1-0, y tras el descanso doblete para Biel Gutiérrez. Tampoco puso sacar nada positivo el Castellón en el campo del UCAM Murcia (2-0). Derrota exprés porque al minuto 16 los albinegros ya habían encajado dos goles del castellonense Nacho Alandes.
El Villarreal de Pepe Reina no supo jugarle al Levante en la segunda parte donde los valencianos se apoderaron del control del partido y se pasó del 1-0 anotado por el delantero manchego Julio Arjona, de tiro cruzado, en el minuto 18. En la segunda parte el duelo se decantó a favor del equipo ‘granota’. El recién incorporado Biel Gutiérrez se erigió en el protagonista del encuentro tras firmar los dos goles para el Levante en los minutos 67 y 83.
Única alegría
El Roda sí que consiguió cantar triunfo. Lo hizo en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza frente al Alboraya (2-0). Muy superiores fueron los vila-realenses, aunque les costó más de la cuenta. A la media hora de juego Raúl García estrenó el marcador. Los valencianos reaccionaron, pero no pudieron superar el orden de la escuadra gualdinegra. El gol de la sentencia no llegó hasta el minuto 56.
Repitió Raúl García.
Y el que también pinchó fue el Castellón en el campo del UCAM Murcia (2-0). Primera derrota de la era Luis Cubedo. Los de la capital de la Plana no salieron conectados y eso les pasó factura. En el minuto 9 el castellonense Nacho Alandes firmó el 1-0, y el propio atacante firmó el 2-0 en el minuto 16. Después el marcador no se alteró más.
Próxima jornada
La decimoctava jornada se disputará al completo el sábado, día 31, para los tres representantes provinciales. A las 16.00 horas arrancará el Roda-UCAM Murcia, a las 16.30 horas lo hará el Talavera-Castellón, y el duelo más atractivo de la jornada entre el Valencia y el Villarreal en el Antonio Puchades arrancará a las 20.00 horas.
