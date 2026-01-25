Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Resumen de juveniles | El Roda es el único que ganó; derrotas para el Villarreal y Castellón

Los gualdinegros se impusieron al Alboraya gracias a los dos goles de Raúl García

El juvenil del Villarreal perdió como local tras verse remontado por el Levante.

El juvenil del Villarreal perdió como local tras verse remontado por el Levante. / Juan Francisco Roca

Juanfran Roca

Castellón

Solo el Roda fue capaz de saldar con triunfo su partido del fin de semana. Los gualdinegros vencieron al Alboraya (2-0) gracias al doblete que anotó Raúl García en los minutos 32 y 56. Mientras, al Villarreal le remontó el Levante (1-2) en el Mini Estadi. En la primera parte Julio Arjona anotó el 1-0, y tras el descanso doblete para Biel Gutiérrez. Tampoco puso sacar nada positivo el Castellón en el campo del UCAM Murcia (2-0). Derrota exprés porque al minuto 16 los albinegros ya habían encajado dos goles del castellonense Nacho Alandes.

Álvaro Alcaide, centrocampista del juvenil del Villarreal, conduce un balón.

Álvaro Alcaide, centrocampista del juvenil del Villarreal, conduce un balón. / Juan Francisco Roca

El Villarreal de Pepe Reina no supo jugarle al Levante en la segunda parte donde los valencianos se apoderaron del control del partido y se pasó del 1-0 anotado por el delantero manchego Julio Arjona, de tiro cruzado, en el minuto 18. En la segunda parte el duelo se decantó a favor del equipo ‘granota’. El recién incorporado Biel Gutiérrez se erigió en el protagonista del encuentro tras firmar los dos goles para el Levante en los minutos 67 y 83.

Única alegría

El Roda sí que consiguió cantar triunfo. Lo hizo en el campo 5 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza frente al Alboraya (2-0). Muy superiores fueron los vila-realenses, aunque les costó más de la cuenta. A la media hora de juego Raúl García estrenó el marcador. Los valencianos reaccionaron, pero no pudieron superar el orden de la escuadra gualdinegra. El gol de la sentencia no llegó hasta el minuto 56.

Julio Arjona fue el autor del único gol anotado por el juvenil del Villarreal.

Julio Arjona fue el autor del único gol anotado por el juvenil del Villarreal. / Juan Francisco Roca

Repitió Raúl García.

Y el que también pinchó fue el Castellón en el campo del UCAM Murcia (2-0). Primera derrota de la era Luis Cubedo. Los de la capital de la Plana no salieron conectados y eso les pasó factura. En el minuto 9 el castellonense Nacho Alandes firmó el 1-0, y el propio atacante firmó el 2-0 en el minuto 16. Después el marcador no se alteró más.

Adri Ruiz, portero del Levante juvenil, despeja un balón ante la mirada de Julio Arjona.

Adri Ruiz, portero del Levante juvenil, despeja un balón ante la mirada de Julio Arjona. / Juan Francisco Roca

Próxima jornada

La decimoctava jornada se disputará al completo el sábado, día 31, para los tres representantes provinciales. A las 16.00 horas arrancará el Roda-UCAM Murcia, a las 16.30 horas lo hará el Talavera-Castellón, y el duelo más atractivo de la jornada entre el Valencia y el Villarreal en el Antonio Puchades arrancará a las 20.00 horas.

