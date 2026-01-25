Tercera Federación | El Villarreal C se adjudica con claridad el derbi frente al Roda (4-1)

El primero de los dos duelos de rivalidad provincial de 19ª jornada de liga en Tercera Federación tuvo claro color amarillo. El equipo de David Cifuentes fue más efectico, tuvo más control y posesión, al margen de disponer de las mejores ocasiones de gol. La derrota mantiene a los gualdinegros del Roda en los puestos inquietos de la tabla, a la vez que el filial amarillo sigue en la zona noble de la tabla.

David Marzá, rodeado de jugadores del Villarreal C en el césped del Mini Estadi. / Juan Francisco Roca

Antes de deshacerse el marcador, al filo del minuto 14 el canario del CD Roda, Joel Sánchez, dio un serio aviso con un trallazo que se fue por poco. El Villarreal C, que fue madurando con el paso de los minutos. Ya se pidió penalti por manos en el área rival. Sí que sería señalado en el 42 por unas manos del central Lucca Martín. El argentino Nico Barattucci no fallo y puso el 1-0. No fue el único gol del primer tiempo, en el minuto 45+2 una falta botada por Pau Tejón y mal despejada por el portero Yago Iglesias, acabó con el balón al fondo de las mallas porque remató Héctor Royo.

A por todas

En la segunda parte el Roda quiso reaccionar, pero tenía al filial muy bien plantado y muy peligroso en sus salidas al ataque. El 2-1 llegó en el minuto 57. Pase de Nizar a Kevin Herny acabo con una buena definición. En pleno correcalles, Luca Martín derribó a César Bonafé y el colegiado señaló punto de penalti. Lanzó el propio César Bonagé y sentenció el partido. Ya al filo del final, en el minuto 91 llegaría el 4-1 con un gran gol de Kevin Henry tras una buena asistencia de Nico Baratucci.

Nico Sánchez, refuerzo invernal del Villarreal C, pugna un balón con Pau Tejón. / Juan Francisco Roca

Al final, clara victoria para el Villarreal C. El próximo fin de semana ambos equipos disputarán sus partidos en sábado por la tarde. A las 16.30 horas arrancará el Roda-Ontinyent 1931, mientras que a las 17.00 horas comenzará el partido entre el Jove Español y el Villarreal C en tierras alicantinas.