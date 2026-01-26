Andacar 2000 renueva su compromiso con Marató bp Castelló y 10k FACSA Castelló

Marató bp Castelló y 10k FACSA Castelló siguen contando con un gran apoyo para la gran fiesta del running castellonense, que se celebrará en tan solo un mes, el domingo 22 de febrero. Dentro del extenso número de patrocinadores y colaboradores que hace posible el desarrollo de la competición, Andacar 2000, empresa de Castellón dedicada al alquiler de vehículos sin conductor, sigue mostrando su apoyo al deporte, renovando un acuerdo muy importante para garantizar una mejor logística y desplazamientos durante la carrera.

La obtención de las dos certificaciones Road Race Label concedidas por World Athletics, renovadas tanto por la Marató bp Castelló como por el 10K FACSA Castelló, refuerza el compromiso de la organización por extremar el cuidado de todos los aspectos que rodean a la competición. Con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de las pruebas, así como la seguridad, fluidez y confort de los atletas, resulta imprescindible contar con medios de transporte que permitan una movilidad eficiente por la ciudad.

En este contexto, Andacar 2000, que dispone de una flota superior a los 4.000 vehículos y ofrece servicio a empresas e instituciones tanto públicas como privadas, será la encargada de facilitar turismos para la prueba deportiva, así como furgonetas destinadas al transporte de material y avituallamientos. Su parque móvil incluye una amplia variedad de vehículos, entre los que se encuentran turismos, vehículos comerciales, furgonetas de gran capacidad, camiones carrozados, todoterrenos, vehículos frigoríficos y vehículos policiales.

Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló están organizadas por el Club d’Atletisme Running Castelló y en coordinación con el Patronato Municipal de Deportes de Castelló. Para más información e inscripciones: [www.maratonbpcastellon.com]