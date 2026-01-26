Éxito del baloncesto de Castellón: Toni Ten se corona con Estudiantes

Toni Ten, una de las figuras más importante del baloncesto provincial en las últimas décadas, se coronó este fin de semana obteniendo su primer título con Movistar Estudiantes. El entrenador ondense, leyenda del Amics Castelló, lideró con su batuta el histórico triunfo del club madrileño sobre el anfitrión, el Palencia, en la final de la Copa de España.

Toni Ten destacó tras la victoria de su equipo (69-73) en la final de la Copa de España de baloncesto, ante el Súper Agropal Palencia, que la ‘final four’ de la competición les ha servido para encontrar cierta estabilidad. “La Copa nos ha dado la identidad que buscábamos”, aseguró puntualizando que el conjunto colegial se reafirma “como equipo muy serio e intenso atrás y con mucha confianza en el grupo”.

La defensa, "clave"

De hecho, Ten insistió en apuntar a la defensa como “la clave” tanto de la semifinal del sábado como de la final del domingo, con un “aumento de la capacidad y del nivel defensivo para conseguir desde ahí dominar el ritmo del partido”.

Toni Ten, junto al banquillo de Movistar Estudiantes. / FEB

El técnico reconoció que su equipo “se atascó al final del segundo cuarto” y lamentó carencias “en el rebote largo, que ha dado segundas oportunidades” al Súper Agropal”. Sin embargo, en esas circunstancias es cuando “el nivel de intensidad defensivo ha sostenido al equipo” para encontrar en el tramo final “la estabilidad y la agresividad necesaria” para ganar el partido.

“Ha sido una auténtica final”, ha resaltado el entrenador castellonense, que considera importante “conseguir un título, que siempre es una alegría y hay que valorarlo".

A por el ascenso

El siguiente reto para Toni Ten es el ascenso a la Liga Endesa (ACB) para Movistar Estudiantes. Por el momento, tiene al equipo colegial tercero en la clasificación, en puestos de play-off.