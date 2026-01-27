El Ayuntamiento recibe a patrocinadores y colaboradores de Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló

El salón de plenos del Ayuntamiento de Castellón ha acogido la recepción a las empresas y entidades patrocinadoras y colaboradoras de la Marató bp Castelló y el 10K FACSA Castelló. Un encuentro que ha servido para poner en común el trabajo conjunto y la implicación de todos los agentes que hacen posible la celebración de las pruebas.

El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, la concejala de Deportes, Maica Hurtado, la presidenta del Club Running Castellón, Iracema Cambronero, y el director técnico de la prueba, Juanma Medina, quienes han querido destacar el papel fundamental del patrocinio y la colaboración público-privada en el crecimiento y la proyección de estos eventos.

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, fue la encargada de cerrar el acto, destacando que "nada de esto sería posible sin vuestra implicación, sin vuestra confianza y sin la apuesta que realizasteis en su día por unir vuestro nombre a pruebas que transmiten valores fundamentales. Castellón crece día a día. Crece como ciudad, crece como referente deportivo y crece como proyecto colectivo. Y lo hace del mismo modo que lo harán los atletas recorriendo nuestras calles: con esfuerzo, con ilusión y con el apoyo de miles de personas que se volcarán con la prueba y harán de Castellón una gran fiesta del deporte.”

Begoña Carrasco, alcaldesa de Castellón, junto a organizadores, patrocinadores y colaboradores de las pruebas. / KMY ROS

Por su parte la organización de la Marató bp Castelló, el 10K FACSA Castelló y la Marató Infantil Salera ha querido expresar “su más sincero agradecimiento a todas las empresas, entidades e instituciones que hacen posible este proyecto de ciudad. Gracias a su apoyo, compromiso y confianza a lo largo de los años, estas pruebas se han consolidado como un referente del atletismo nacional e internacional, proyectando el nombre de Castelló en lo más alto del mapa del running y convirtiendo cada edición en un ejemplo de colaboración, esfuerzo compartido y excelencia.”

Todo sobre las carreras

Las carreras, que suman una edición más y se celebrarán el próximo 22 de febrero, volverán a convertir Castellón en el epicentro del atletismo y del deporte popular, con miles de corredoras y corredores tomando las calles de la ciudad.

La Marató bp Castelló y el 10K FACSA Castelló cuentan con la etiqueta Road Race Label otorgada por World Athletics, siendo las únicas pruebas de la provincia de Castellón que disponen de este reconocimiento internacional. Un distintivo que avala el nivel organizativo, la seguridad y la calidad de ambas competiciones, por el Club d’Atletisme Running Castelló, en coordinación con el Ayuntamiento de Castellón, que ya ultiman los preparativos.

Patrocinadores y colaboradores

Entre las entidades y empresas que han recibido reconocimiento como patrocinadores se encuentran las principales instituciones públicas, como el Ayuntamiento de Castellón, la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana junto a firmas privadas que han apostado de forma decidida por el deporte y la ciudad, como bp, Facsa, Salera, Caixabank, Joma, Baviera, Transportes Monfort, Global Omniun, Nutrinovex, Coca-Cola, Andacar 2000 o Go2.

Asimismo, el acto ha reconocido la implicación de colaboradores como Estrella Damm, El Corte Inglés, Ecoembes, Natura Masajes, Telepizza, Ecoeleva, García Ballester, Cárnicas Serrano, Grupo Orenes, Som Festival, El Periódico Mediterráneo, la Universidad Cardenal Herrera CEU, Transvía, Aeroport Castelló, Carlos Pedrol y Tonet Marzà, cuya aportación resulta clave para el desarrollo y la proyección de ambas pruebas.

Marató bp Castelló y 10K FACSA Castelló están organizadas por el Club d´Atletisme Running Castelló y en coordinación con el Patronato Municipal de Deportes de Castelló. Para más información e inscripciones: www.maratonbpcastellon.com