La Scott Mediterranean Epic más global: 700 bikers, 24 nacionalidades, retransmisión internacional, 4 etapas...

La Scott Mediterranean Epic MTB 2026 cerró ayer sus inscripciones con 700 bikers procedentes de 24 nacionalidades, confirmando una vez más el marcado carácter internacional de una prueba que se ha consolidado como una de las grandes citas del calendario MTB por etapas. De hecho, la provincial es una de las tres únicas pruebas del planeta con la máxima categoría UCI dentro del XCM, la SHC, un estatus que lleva manteniendo ininterrumpidamente desde que lo obtuvo en 2021.

Uno de los datos más destacados de esta edición es el claro crecimiento del formato completo, el de 4 etapas. En 2026, la participación en la prueba de cuatro días gana protagonismo y concentra a la mayoría de los inscritos, una tendencia que refuerza el atractivo del recorrido y la experiencia completa de la Mediterranean Epic frente a la opción Weekend.

A nivel deportivo, la carrera mantendrá su esencia de alta densidad de senderos y puro MTB, pero introducirá novedades en los recorridos, con nuevas sendas, recuperación de tramos históricos y pequeños ajustes pensados para mejorar el flow del trazado y el interés deportivo a lo largo de las cuatro etapas, sin perder la identidad que caracteriza a la prueba.

La Scott Mediterranean Epic MTB 2026 se disputará del 5 al 8 de febrero / Mediterranean Epic

En directo y también en inglés

La Scott Mediterranean Epic MTB 2026 volverá a contar con retransmisión en directo, reforzando su apuesta por la visibilidad internacional. Desde su introducción se ha convertido en una de las señas identificativas de la competición y, año tras año, permite que los aficionados puedan seguir en directo y de principio a fin cómo se desarrolla una carrera de XCM con los mejores bikers del planeta.

Como gran novedad, este año habrá una segunda retransmisión paralela en inglés, que contará con la presencia de auténticos referentes del MTB como Karl Platt, cinco veces ganador de la Cape Epic, y Hans Becking como comentaristas. En la retransmisión principal de la prueba masculina repetirán al frente Laura Meseguer e Ismael Ventura con la colaboración de José A. Hermida y Antonio Ortiz como reporteros especiales en ebike siguiendo la carrera.

Las fechas

La Scott Mediterranean Epic MTB 2026 se disputará del 5 al 8 de febrero, con cuatro días de competición de primer nivel. Hector de la Cagiga, director de Publicom Sport Events, destacó que «cada año nos enfrentamos al desafío de superar la edición anterior y la experiencia nos permite seguir puliendo detalles y sumando nuevos elementos para seguir siendo una prueba referente a nivel mundial».