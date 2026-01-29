El Auditorio de Castelló acoge este viernes la gran cita del fútbol femenino: premios, fútbol 3x3 y mucho más

Una semana después de vibrar con las mejores jugadoras del mundo en la Supercopa de España disputada en el SkyFi Castalia, donde Alexia Putellas levantó el título para el Barcelona, Castelló se prepara hoy para celebrar la Gala del Fútbol Femenino, un evento destinado a reconocer el talento y el esfuerzo de las jugadoras y equipos de la capital de la Plana.

Originalmente prevista para el pasado jueves, la gala tuvo que aplazarse debido a los tres días de luto por el trágico accidente ferroviario de Adamuz y finalmente se celebra hoy a las 19.00 horas en el Auditorio y Palacio de Congresos.

Galería | La celebración del Barcelona en la Supercopa de España, en el SkyFi Castalia / TONI LOSAS

Pero la celebración no se limita al propio acto: desde las 17.00 horas, los asistentes podrán disfrutar de un completo programa de actividades en la explanada del auditorio. Entre ellas, se impartirán charlas sobre el fútbol femenino con el objetivo de poner en valor el crecimiento sostenido que este deporte ha experimentado en los últimos años, tanto en Castelló como en el conjunto de España.

Los más jóvenes también tendrán su espacio en la jornada, con un campo de fútbol 3x3 donde niñas y niños podrán disfrutar de su deporte preferido y disputar pequeños partidos. Y para completar la experiencia y crear un ambiente festivo, el grupo Five ofrecerá una actuación en directo.

De este modo, Castelló rinde homenaje a sus jugadoras y refuerza el impulso del fútbol femenino, en clara ascendencia.