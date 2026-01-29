El Barça pierde dos veces ante Olympiacos

El Barça cayó en la pista de Olympiacos (87-75) en un duelo donde los de Pascual empezaron faltal, aunque a base de intensidad y pundonor llegaron a dominar de cinco al incio del último cuarto (59-64).

Pero los 10 minutos finales los de Pascual naufragaron. 20 balones perdidos tuvieron parte de la culpa en un cuarto final aciago para los blaugrana, con la única noticia positiva, el regreso de Clyburn, que brilló por momentos (13) y salvar iun extremis' el basket-average con canasta de Vesely.

El Barça no arrancó nada cómodo en ataque, con una defensa de los griegos muy al límite, sin dar aire a las acciones ofensivas de Punter, Vesely o un Satoransky, que no encontraba a sus compañeros ni dar ritmo a los blaugrana. Muy intenso Olympiacos con un Vezenkov que ya daba pronto muestras de su calidad liderando a los suyos con siete puntos (9-2). Los griegos, jugando a placer, obligaban a Pascual a parar muy pronto el encuentro (11-2) con un Barça frío, sin reacción a la intensidad de los locales.

Olympiacos jugaba a otra velocidad y el Barça necesitaba músculo por lo que metió en pista a Miles Norris, con descanso para Shengelia que no tuvo su mejor inicio, a pesar de sus dos puntos iniciales. Un triple de Satoransky daba aire al Barça con un buen 0-5 (13-7).

Vezenkov fue un mal sueño para el Barça en la primera mitad, junto a la intensidad de Ward / FCB

Mejora a medias

Con Laprovittola al mando de las operaciones, no mejoró el equipo. Mal en el rebote defensivo, balones perdidos y poca tensión defensiva ni acierto en el ataque. Muchos problemas para el equipo blaugrana que caía por 17 (27-10).Un primer cuarto para olvidar con Vezenkov imparable (27-13).

Brizuela trataba de liderar la reacción, con nueve puntos (31-16). Ward se comía a Juani Marcos, mucho más grande y físico mientras Clyburn estrenaba su casillero (31-18). Bartzokas tenía más arsenal en el banquillo como Peters, McKissic y Fournier, una plantilla de lujo y larguísima ante los esfuerzos del Barça de seguir en el partido (36-23).

Shengelia no jugó su mejor partido aunque le puso intensidad en Atenas / FCB

La 'Mamba Vasca' era el más clarividente en ataque (12) que les acercaba a 10 (36-26) pero fue un pequeño espejismo, porque la intensidad solo la ponían los locales (42-26). Pero los azulgrana no se entregaban. Una técnica a Bartzokas mostraba los nervios locales de ver al Barça acercándose peligrosamente al descanso (46-37), la mejor noticia para los de Pascual, en una mala primera mitad, con 11 balones perdidos.

Reacción a lo grande del Barça

En la reanudación, Vesely reducía la renta a solo siete (46-39) con un Barça más intenso y con Olympiacos con más dudas y sin el ritmo de la primera mitad. Un triplazo de Punter, otra canasta de Brizuela y otra de más Vesely empataba el duelo a 46 tras parcial de 0-9 al inicio del cuarto!

Vezenkov volvió al rescate de los locales con un parcial de 8-0 tras triple de Dorsey, hacía daño al Barça (54-46). Punter encontraba al fin su tiro y el Barça volvía a la carga con su defensa y con Will Clyburn anotando or partida doble desde el triple y devolviendo el liderato al Barça tras el 0-2 inicial para cerrar un cuarto de lujo (13-26) y dominio en el marcador (59-64). ¡Que reacción con Punter y el mejor Clyburn de vuelta!

El Barça acabó cediendo ante el empuje de Olympiacos, que arrasó a los blaugrana en el último cuarto / FCB

OIympiacos ya no se las prometía tan felices ante un Barça que ahora si daba miedo. Clyburn seguía anotando para la máxima blaugrana (61-66) pero los griegos volvían a la carga con Vezenkov tras varios errores ofensivos del Barça (68-66). Un parcial de 9-2 obligaba a Pascual a parar el duelo.

Noticias relacionadas

Algunos errores fáciles en el tiro blaugrana permitían tomar aire a Olympiacos (74-68) a 2:21 del final. Ya no encontró el camino los de Pascual con un descentrado Shengelia, y la renta volvió a abrirse a un 76-68 que acabó resultando decisivo para la derrota blaugrana, aunque logró salvar el 'basket-average' como única nota positiva (87-75).