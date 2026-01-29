Fútbol de vereranos en Castelló | Conoce a los campeones de la 53ª edición de la Liga... y un bonito reconocimiento

En una tarde fría, desapacible y ventosa, se cerró la 53.ª edición del campeonato de Liga sin sorpresas: los equipos con objetivos claros cumplieron y se llevaron la victoria. La división de los clubes en tres grupos ha resultado un acierto, ya que los jugadores se han integrado en los conjuntos que mejor se ajustaban a sus expectativas y nivel, fomentando así la igualdad y evitando las goleadas escandalosas.

Una simple mirada a las tablas de resultados semanales y a la clasificación final lo confirma. Sin incidentes que lamentar, el campeonato de Liga llegó a su fin; ahora la atención se centra en la Copa, que se disputará en dos grupos de 12 equipos cada uno.

Moncofa, campeón en el G1

En el primer grupo, el Moncofa se proclamó campeón, mientras que el Huracán Burriana logró el subcampeonato tras imponerse al Castellón San Pedro en el Marquina. Ambos equipos repiten la clasificación de la temporada anterior, demostrando su dominio en la categoría. En los partidos decisivos por evitar el descenso, el Fomento Montlyg venció al Alcora Asitec, mientras que el Onda cayó ante el Emat Displays Vila Real, lo que permite al Fomento mantenerse en el primer grupo. El Castellón San Pedro, Emat Displays Vila Real, Alcora Asitec y Fomento Montlyg han tenido una temporada irregular o discreta, mientras que Onda y la UDE Vall d’Uixó, descienden al segundo grupo.

La Junta Directiva nombró socio de honor a Pepín Martín y le entregó una placa por su dedicación durante 33 años como Directivo de la APFV. / AFVP

El Armelles y el Fore-Ut

En el segundo grupo, el Armelles CMG y el Rodeo Fore-Ut ascienden al primer grupo. El Benicàssim y el Casa Marina Bañohogar, han tenido altibajos que les han lastrado para competir por la segunda plaza, mientras que el Pizzería L´ Etrusco y el Alcalá Bar Gales volvieron a dar una lección de hospitalidad. Y finalmente, el Moró y Les Palmes Gesdepro, con muchos problemas en forma de lesiones, descienden al tercer grupo.

El Orpesa, imbatido

En el tercer grupo, el Oropesa se proclamó campeón de manera imbatida, mientras que el Borriol-Magnanimvs logró el subcampeonato. Ambos equipos, que mantuvieron una intensa rivalidad hasta la undécima jornada y ascienden al segundo grupo.

Trofeos

Han resultado ganadores los siguientes equipos y jugadores:

CAMPEONES:

GRUPO 1º: VET. MONCOFA

GRUPO 2º: ARMELLES CMG

GRUPO 3º: VET. OROPESA

SUBCAMPEONES

GRUPO 1º: HURACÁN BURRIANA

GRUPO 2º: RODEO FORE-UT

GRUPO 3º: VET. BORRIOL MAGNANIMVS

TROFEOS A LA DEPORTIVIDAD

GRUPO 1º: HURACÁN BURRIANA

GRUPO 2º: PIZZERÍA L´ETRUSCO

GRUPO 3º: CD VET. SAN LORENZO

TROFEOS A LOS EQUIPOS MENOS GOLEADOS

GRUPO 1º: EMAT DISPLAYS VET. VILA REAL (13 goles)

GRUPO 2º: ARMELLES – CMG (16 goles)

GRUPO 3º: VET. OROPESA (10 goles)

TROFEOS A LOS MÁXIMOS GOLEADORES

GRUPO 1º: Paquito Navarro (18 goles) - MONCOFA

GRUPO 2º: Iván Cubillas (21 goles) – RODEO FORE-UT

GRUPO 3º: Carlos Taule (15 goles) – VET. OROPESA

Los árbitros

J ornada con muy buen comportamiento de los equipos que se tradujo en pocas tarjetas y muy buenas puntuaciones al colectivo arbitral a criterio de los delegados. Destacaron, Beltrán Ripollés, Viorel Tira, Beroldo Canale, Crespo Sotodosos y Ansuategui Roca en partidos de compromiso

Torneo de Copa

A partir del sábado de Enero empieza el Torneo de Copa, de acuerdo con la clasificación se han confeccionado dos grupos de 12 equipos que disputaran 11 partidos a una sola vuelta, clasificándose los 4 equipos que tengan más puntos para semifinales. Está previsto que las semifinales se jueguen el 16 de Mayo y las finales el 23 de Mayo.

Noticias relacionadas

El Veteranos San Lorenzo gana el Trofeo de la deportividad

Despúes de varios años quedándose a las puertas el San Lorenzo gana el el Trofeo de la Deportividad. De pie: Adrián Nicolás, Rafa Pumareta, Juan Cantos, Tomas Luis, Miguel Ángel Herrero, Sebastián Baigorria, Javier Castell, Francisco Bulto, Miguel Ángel Cases, Agustín Hernández, Juanjo Breva, Domingo Muñoz. Agachados: Rubén Sola, Mihail Popescu, Guillermo Del Rio, Julio Baltanás, Martín La Roca y Alfonso Del Rio.