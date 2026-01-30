Castellón disfruta con la Gala del fútbol femenino

El Auditorio de Castellón acogió este viernes la Gala del fútbol femenino, un evento que puso el broche de oro a las actividades paralelas organizadas con motivo de la Supercopa y que volvió a evidenciar el compromiso de la ciudad con el impulso y la visibilización del deporte practicado por mujeres.

La gala contó con la colaboración del Patronato Municipal de Deportes, la Diputación, la Generalitat valenciana y la Real Federación Española de Fútbol.

Entre las autoridades destacaron la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, y la concejala de Deportes, Maica Hurtado, la delegada del Consell, Susana Fabregat, el diputado Sergio Toledo y la representante de la RFEF, Ruth García, que recogió un premio honorífico.

Las premiadas

En el plano colectivo, se reconoció la labor de entidades como el CD Castellón, el CF San Pedro, el FC Odisea, el Racing de Castellón, el San Lorenzo y el club de fútbol sala Bisontes–Playas de Castellón.

A nivel individual, Sara Monforte, actual entrenadora del RCD Espanyol, fue reconocida con el premio a la trayectoria. Gemma Gili, jugadora del Sevilla FC, recibió el premio Ídolo, El premio Futbolista de Valores fue para Núria Sánchez Mulán, futbolista y readaptadora del Valencia CF. También se reconoció la figura de Aida Samit, jugadora y directora de fútbol femenino del Castellón, con el premio figura del fútbol local. El premio a la superación y la confianza fue para Irene Miguélez, futbolista del Villarreal, mientras que Sandra Villanova, ya retirada, recibió el premio liderazgo y referente.

Imagen de los premiados en la Gala del Fútbol Femenino Castellón. / AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

Durante su intervención, la alcaldesa de la ciudad, Begoña Carrasco quiso destacar que “en Castellón tenemos muy claro que apostar por el deporte es apostar por una ciudad más saludable, más cohesionada y con más oportunidades. Pero tenemos aún más claro que apostar por el deporte femenino es apostar por el talento, la constancia, el esfuerzo y la superación".

Más allá de los reconocimientos, la Gala del Deporte Femenino se desarrolló como una auténtica fiesta abierta a la ciudadanía, con música, animación y actividades paralelas. En los prolegómenos del acto, el público pudo disfrutar de la actuación del grupo castellonense Five y de un campo de fútbol 3x3, además de regalos, pinta caras, pizza y refrescos para todas las personas asistentes. Durante la gala, la música volvió a ser protagonista con actuaciones de Voz y Cuerda, la Coral Els Ports y el DJ Theo, reforzando el carácter participativo y festivo de la velada.