EUROPA LEAGUE

El Celta se jugará el pase a octavos de final con el PAOK griego

Bryan Zaragoza, en un partido con el Celta de Vigo en la Europa League.

Bryan Zaragoza, en un partido con el Celta de Vigo en la Europa League. / EP

EFE

Madrid

El PAOK griego será el rival del Celta en la eliminatoria de dieciseisavos de final (play-offs) de la Liga Europa, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

El encuentro de ida se disputará en el estadio Toumba de Salónica el día 19 de este mes y la vuelta tendrá lugar en Balaídos el 26.

La Vilavella vuelve a latir este domingo con la esperada XXVI Marxa Sant Sebastià de trail running

Un menú de lujo por menos de 50 euros: el restaurante Michelin más barato de la Comunitat está en Castellón

La Diputación de Castellón invierte 124.000 euros en dos actuaciones en infraestructuras de Segorbe

El PSPV de Castelló se pronuncia después de que la Audiencia Provincial reabra la investigación contra el edil Cristian Ramírez por impago de multas de zona azul

El Celta se jugará el pase a octavos de final con el PAOK griego

Caso zona azul en Castelló | Vox lanza 'balones fuera' y Compromís exige la destitución de Ramírez

Las frases de Pablo Hernández sobre el Castellón-Andorra y el mercado de fichajes: "Si hay algún movimiento, perfecto, y si no, estoy contento"

