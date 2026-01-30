La Liga de tenis Automoción Kia ya se juega en La Plana Sport Castellón
Ocho semanas de competición y fechas confirmadas para el Open de Magdalena
Desde principios de esta semana, las pistas de tenis de La Plana Sport Castellón viven un intenso ambiente competitivo con el inicio de la Liga de Tenis de Invierno Automoción Cano Kia, que ha arrancado con fuerza y una excelente participación.
Los numerosos jugadores inscritos han sido distribuidos por niveles de juego -Oro, Plata y Bronce- y, a su vez, en diferentes grupos dentro de cada categoría. Según el calendario establecido, a lo largo de las ocho semanas de duración de la liga, cada participante se enfrentará a todos los jugadores de su mismo grupo.
Cada encuentro otorgará puntos en función del resultado, lo que permitirá confeccionar una clasificación final por grupos. Una vez concluida la competición, llegará uno de los momentos más esperados por todos los participantes: la Cena de Liga, durante la cual se realizará la entrega de trofeos y premios a los primeros clasificados. Además, todos los jugadores recibirán un obsequio por su participación y se llevará a cabo un sorteo de regalos.
El Open de Magdalena
Ya hay fecha confirmada para el Open de Tenis de la Magdalena, un torneo de categoría nacional que se celebra desde hace más de cuatro décadas en La Plana Sport Castellón y que reúne a jugadores de todas las federaciones territoriales, tanto en categoría absoluta masculina como femenina.
El torneo dará comienzo el lunes 23 de marzo con la fase previa de ambos cuadros, mientras que a partir del miércoles se disputará la primera jornada del cuadro final. El gran ambiente está garantizado durante toda la semana y la inscripción continúa abierta.
El Open de la Magdalena contará con premios en metálico para campeones, finalistas y semifinalistas de ambos cuadros. La organización del torneo corre a cargo de Tenis Drive Academy, con Jorge Bellés como director, quien anima a todos los aficionados al tenis a acercarse a La Plana Sport Castellón para vivir el mejor tenis.
