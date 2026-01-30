La Vilavella vuelve a latir este domingo con la esperada XXVI Marxa Sant Sebastià de trail running

La Vilavella volverá a convertirse este domingoen el epicentro del trail running con la celebración de la XXVI Marxa Sant Sebastià, una de las pruebas más veteranas y consolidadas del calendario deportivo local. La cita reunirá a más de 800 corredores, que afrontarán un recorrido ya clásico, fiel al trazado y a la esencia que han convertido a esta prueba en un referente para los amantes de la montaña.

Por segundo año consecutivo, la organización ha apostado por dos salidas diferenciadas desde la Plaça La Vila, una medida pensada para mejorar tanto la seguridad como la fluidez de la prueba. A las 9:00 horas tomarán la salida los corredores de la prueba larga de 17 kilómetros junto a la categoría Junior, mientras que la marxa corta de 11 kilómetros arrancará a las 9:30 horas, permitiendo un mejor reparto de los participantes.

Los favoritos

En el plano estrictamente deportivo, la atención estará centrada en los vencedores de la última edición. Àlex Juan, en categoría masculina, y Carmina Ramos, en la femenina, regresan a La Vilavella con el objetivo de defender el título conseguido el pasado año. Junto a ellos, un amplio abanico de corredores populares y habituales del circuito provincial aportará nivel y competitividad a una prueba que combina exigencia física y espíritu popular. Especial atención merece la categoría Junior, donde se espera una carrera rápida, intensa y muy disputada desde los primeros metros.

Más de 600 escalones

El recorrido volverá a llevar a los corredores por los parajes más característicos del término municipal, combinando sendas técnicas, tramos exigentes y zonas de gran valor paisajístico. Como es tradición, uno de los momentos más emblemáticos llegará con los más de 600 escalones, un punto icónico que nunca falta y que, una edición más se convierte en un escenario de esfuerzo y épica.

Más allá de lo deportivo, la Marxa Sant Sebastià volverá a ser una fiesta del deporte y del pueblo. Al finalizar la prueba, los participantes podrán disfrutar del avituallamiento final y de un sorteo de regalos, poniendo el broche a una jornada marcada por el apoyo de vecinos y voluntarios.

Con todo ello, La Vilavella ya está preparada para vivir una jornada de montaña, esfuerzo y tradición, reafirmando a la Marxa Sant Sebastià como una cita imprescindible del calendario que, 26 ediciones después, sigue creciendo sin perder su esencia.