Baloncesto | Derrotas del Maderas Sorlí Benicarló y del Fustecma NBF Castelló, y el Amics quiere ser más líder

Doble derrota para los representantes provinciales. En Segunda FEB, el Maderas Sorlí Benicarló encajó una abultada derrota en Mataró. En LF Challenge, el Fustecma NBF Castelló cayó por muy poco en su visita a Melilla.

Por orden cronológico, el Maderas Sorlí Benicarló sufrió una dolorosa en la pista del Homs Mataró, que era penúltimo clasificado, por un contundente 86-66. A los de Sergio Lamúa no les salió nada en un flojo partido en que el rival fue superior en casi todas las facetas del juego. Este resultado hace que se queden estancados en la clasificación y se compliquen sus opciones de play-off.

Los benicarlandos mostraron su peor versión en uno de los partidos más flojos de la temporada. Los catalanes llevaron el peso del juego en todo momento, pese a alguna reacción visitante. El Mataró, cuando lo necesitaba, anotaba para volver a alejarse. La diferencia fue siendo cada vez mayor hasta los 20 puntos definitivos.

El Fustecma, casi

Mejor imagen ofreció el Fustecma NBF Castelló. El equipo castellonense acarició la victoria en su visita a Melilla La Salle, en un partido de bajo tanteo que se decidió en los últimos compases (51-48).

Las castellonenses, de hecho, dominaron el marcador durante la primera mitad, pero una fuerte reacción local en el tercer cuarto viró la inercia del partido. En los últimos segundos, Bourgarel tuvo un triple para forzar la prórroga.

Amics defiende el liderato

En Segunda FEB, el Amics Castelló vuelve tras el parón con un objetivo claro, seguir mandando en lo más alto de la clasificación. Los castellonenses recibirán el domingo a las 12.00 horas, en el Ciutat de Castelló al CB Getafe, un rival que llega en plena lucha por los puestos de play-off.

Noticias relacionadas

El conjunto dirigido por José Luis Pichel afronta la cita como líder de la competición, con un sólido balance de 12 victorias y solo tres derrotas. El equipo madrileño destaca por su ataque y por el protagonismo ofensivo de Guillermo Mulero, su máximo anotador.