El Amics mantiene a salvo el liderato en solitario (85-74)

El Amics del Bàsquet Castelló sigue sólido y se mantiene como líder de su grupo en Segunda FEB tras su victoria ante el CB Getafe (85-74).

El conjunto madrileño vendió cara la derrota, por lo que los de José Luis Pichel tuvieron que emplearse a fondo en un choque muy igualado hasta el descanso, pero que se decantó hacia los anfitriones en un tercer cuarto arrollador.

Espadas en todo lo alto

El encuentro arrancó con máxima igualdad. Fiel a su estilo, el Amics movía el balón con criterio en busca de la mejor opción ofensiva, que en los primeros compases llegó desde la pintura gracias a Diante Bah y Pedro García, autores de los 11 primeros puntos locales.

Manolo Nebot

Sin embargo, los locales sufrían para frenar el juego interior del rival, que aprovechaba su superioridad física para anotar cerca del aro, especialmente a través de Jorge Parra, principal referencia ofensiva del Getafe. El marcador se mantuvo equilibrado, con la buena noticia para los locales del acierto exterior: Fàbrega y Andreatta anotaron desde el perímetro, mientras que Newton sumó desde la línea de tiros libres tras recibir falta en un lanzamiento (22-21, minuto 10).

En el segundo periodo, el Amics logró una pequeña renta (26-21), aunque un bache defensivo permitió a los madrileños anotar con facilidad en transición, lo que obligó a Pichel a solicitar tiempo muerto (26-27, min. 13).

La pausa surtió efecto, pero el choque mantuvo una dinámica similar a la del primer parcial, con Pedro García como uno de los hombres más destacados del Amics. Al descanso, los interiores locales habían aportado 29 de los 42 puntos (42-39, min. 20).

Tiempo fundamental

Tras el paso por vestuarios, el Amics dio un paso al frente y metió una marcha más. Russell se unió al protagonismo ofensivo de García y Bah, mientras que el equipo elevó su intensidad defensiva. De este modo, los locales firmaron un parcial de 22-7 en poco más de cinco minutos, lo cual encarriló el encuentro.

El Getafe reaccionó ligeramente antes del final del tercer cuarto, aunque la ventaja local seguía siendo cómoda (66-54).

Imagen de familia del Amics del Bàsquet Castelló 2025/2026, en su presentación. / AMICS CASTELLÓ

Amarrando la victoria

En el último periodo, el Amics no pudo relajarse del todo, ya que los visitantes lograron reducir la desventaja hasta los ocho puntos (76-68, min. 35). No obstante, una buena respuesta defensiva y el acierto en momentos clave devolvieron la calma al Ciutat de Castelló, provocando los nervios y las imprecisiones del rival.

El Amics selló una nueva victoria que le permite continuar en lo más alto.

Ficha técnica

AMICS DEL BÀSQUET CASTELLÓ: Faner (4), Russell (13), Bah (20), Pedro García (21), Tamayo (5) --cinco inicial--; Fàbrega (10), Newton (7), Sáez, Rodríguez (2) y Andreatta (3). 19 faltas (sin eliminados).

CLUB BALONCESTO GETAFE: Henderson, Mulero (15), Parra (13), Nve Naleva (11), Montero (7) --cinco inicial--; Tejera (2), Abdulsalam (6), Ortiz (3), Akinwole (15) y Álvarez (2). 21 faltas (eliminado: Henderson).

PARCIALES: 22-21, 20-18 (descanso: 42-39), 24-15 (66-54) y 19-20( final: 85-74).

ÁRBITROS: Javier Sáez Ruiz y Aldo Jesús Rodríguez Francisco.

PABELLÓN: Ciutat de Castelló.

ESPECTADORES: 1.000.