El Betis se lleva los tres puntos de un partido que olía a empate

El centrocampista Pablo Fornals desequilibró el empate a uno con el que parecía que iba a acabar el partido entre el Betis y el Valencia disputado este domingo en el Estadio La Cartuja, donde el castellonense, que salió tras el descanso, logró el segundo gol para los locales (2-1) en el minuto 88.

El partido llegó al descanso con empate a uno, después de que se adelantaran los visitantes por mediación de Luis Rioja (m.20) e igualaran los locales gracias a un penalti transformado por el argentino Chimy Ávila (m.23).

Betis y Valencia buscaban unos puntos importantes por su trascendencia en la tabla, ya que los locales podían ascender a la quinta posición y los visitantes alejarse de la zona de descenso. También los dos apostaron por unos equipos muy titulares pese a que a mediados de la próxima semana tienen unos compromisos vitales en los cuartos de final de la Copa, eliminatoria a partido único que mide al Betis con el Atlético de Madrid y al Valencia con el Athletic Club, en ambos casos como locales.

Además, el duelo estaba rodeado del morbo de ver en La Cartuja con el conjunto valenciano al argentino Guido Rodríguez, de reciente pasado verdiblanco, y en un estadio en el que curiosamente ganó la Copa del Rey 2022 con la camiseta del Betis y precisamente frente al que es ahora su equipo. Guido Rodríguez, que sí se desplazó a Sevilla con un nuevo equipo, finalmente fue el descartado por su entrenador, Carlos Corberán, y no estuvo inscrito para el partido, con lo que no tuvo la oportunidad de disputar sus primeros minutos como valencianista.

Arrancó el partido muy movido, con llegadas continuas a las dos áreas y ya a los cinco minutos un pase del brasileño Antony dos Santos al marroquí Ez Abde estuvo cerca de abrir el marcador, pero más claro lo tuvo el Valencia cuando el árbitro consideró penalti una entrada de Aitor Ruibal al neerlandés Arnaut Danjuma. El penalti lo lanzó José Luis García Vayá 'Pepelu' con ciertas dudas y Álvaro Vallés logró adivinar la dirección y despejar el balón, lance que no descentró a conjunto visitante, que mantuvo su intensidad hasta que a los viente minutos Luis Rioja marcó con un remate con la izquierda dentro del área, tanto que no celebró al reconocerse el sevillano como seguidor bético.

No hubo tiempo para ver cómo se planteaba el encuentro con el 0-1, pues al minuto siguiente hubo un penalti de José Copete a Aitor Ruibal y no falló el argentino Chimy Ávila con un potente disparo, un nuevo empate que no hizo mas que refrendar el equilibrio que ya se vivió hasta el descanso.

Nelson Deossa lucha un balón con Lucas Beltrán. / EP

En la reanudación, ya por parte bética con Pablo Fornals sobre el terreno en el sitio de Sergi Altimira, el Valencia salió como en la primera mitad, con vocación ofensiva para poner en apuros la portería de los verdiblancos, pero el equipo del chileno Manuel Pellegrini tampoco se escondió. Con el paso de los minutos se vio que el ritmo bajó tras el gran despliegue físico de la primera parte, aunque también pareció que los dos equipos se preocuparon más en que sus porterías no se vieran seriamente amenazadas.

Así entró el partido en su recta final, que presagiaba el empate salvo que algún error o genialidad lo desequilibrarPablo Fornla y eso llegó en el minuto 88, cuando una gran galopada del colombiano Nelson Deossa acabó con el remate a puerta de Fornals para poner 2-1 definitivo.

Ficha técnica

2 - Betis: Valles; Ruibal, Bartra, Llorente (Valentín Gómez, m.91), Ricardo Rodríguez; Altimira (Fornals, m.46), Marc Roca; Antony (Ángel Ortiz, m.91), Deossa, Abde; y Chimy Ávila (Pablo García, m.67).

1 - Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Copete (Tárrega, m.80), Cömert, Gayà; Luis Rioja (Diego López, m.77), Pepelu (Santamaría, m.71), Ugrinic, Danjuma; Lucas Beltrán (Almeida, m.71) y Hugo Duro (Sadiq, m.71).

Goles: 0-1, M.20: Luis Rioja. 1-1, M.23: Chimy Ávila, de penalti. 2-1, M.88: Fornals.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestó, por parte de los visitantes a un miembro de su cuerpo técnico en el banquillo (m.35), Cömert (m.50), Pepelu (m.53) y Foulquier (m.85).

Incidencias: Partido de la vigésima segunda jornada de la Liga EA Sports disputado en el Estadio La Cartuja ante 57.523 espectadores. Antes del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los recientes accidentes ferroviarios. Aitor Ruibal, además, recibió un cuadro conmemorativo con una camiseta por haber cumplido doscientos partidos oficiales como bético.