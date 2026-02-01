La crónica de la Marxa Sant Sebastià de la Vilavella 2026: sin lugar a la sorpresa

La Vilavella ha vuelto a volcarse con la XXVI Marxa Sant Sebastià, que reunió este domingo, 1 de febrero del 2026, a más de 800 participantes en sus dos distancias: 10,4 (más de 450 metros de desnivel positivo) y 17 kilómetros (cerca de 1.000 metros de desnivel positivo).

En cuanto a la prueba larga, el triunfo fue para Àlex Juan Carratalá (Club Mur i Castell-Blumaq) y Carmina Ramos Alfonso (Club de Atletismo Onda), en las categorías masculina y femenina, respectivamente. En cuanto a las segundas posiciones, correspondieron a Pau Nacenta Merinas (JAB Berga) y Laia Cañes Badenes (Club de Muntanya A 4 Pelat). Y las terceras plazas, para José María Espada Arzo (Club Mur i Castell-Blumaq) y de Noemí Lázaro Alarcón (Irier Tail Team). Llegaron un total de 392.

Àlex Juan se impuso en una hora, 23 minutos y un segundo (a una media de 4:53 por kilómetro), sacando 2:45 a Pau Nacenta. En cuanto a Carmina Ramos, firmó 1:47:32 (6:19 por kilómetro), con una renta de 4:36 sobre Laia Cañes.

Es decir, que no hubo sorpresa y ganaron los dos favoritos (ya habían ganado en 2025).

¡Búscate en la Marxa Sant Sebastiá 2026 de la Vilavella! / Gabriel Utiel / Gabriel Utiel

Triunfos más nítidos

Un total de 305 participantes completaron los 10,4 kilómetros del recorrido corto de la Vilavella, con victorias de Alejandro Doñate Gordon y de Adriana Monlleó Ramos; las segundas posiciones en el podio fueron de Pol Cañada Granel y de Bibiana Pérez Serrano (Grup Running La Vall); y los terceros, de David Buj Ràfels (Impuls) y de Beatriz Huamani Poma.

Alejandro Doñate venció en 39 minutos y 56 segundos (3:37 por kilómetro), por los 48:27 de Pol Cañada; y en categoría femenina, Adriana Monlleó fue la única mujer que bajó de la hora (56:19, a 5:07 por kilómetros), por los 62 minutos de Bibiana Pérez.

Las líneas generales

Por segunda edición consecutiva, la organización volvió a adoptar por dos recorridos distintos, con dos salidas diferenciadas en 30 minutos desde la Plaça de la Vila.

El trazado volvió a conducir a los corredores por los enclaves más representativos del municipio, alternando senderos técnicos, tramos de gran dureza y espacios de alto valor paisajístico. Fiel a la tradición, el recorrido incluyó, de nuevo, los más de 600 escalones, un punto mítico de la prueba que, una edición más, se erigió como símbolo de esfuerzo, superación y épica para los inscritos.

Como colofón a la atlética matinal, los participantes disfrutaron del avituallamiento final y de un sorteo de regalos, poniendo la guinda a una jornada en la que el esfuerzo deportivo se vio acompañado por el incondicional apoyo de vecinos y voluntarios.

Además, acompañó la meteorología (sin lluvia y con un viento de menor intensidad que en la víspera), de ahí el escaso número de abandonos.