La crónica de la Marxa Sant Sebastià de la Vilavella 2026: sin lugar a la sorpresa
La 26ª edición repite los ganadores del 2025 en su cita larga (17 kilómetros)
La Vilavella ha vuelto a volcarse con la XXVI Marxa Sant Sebastià, que reunió este domingo, 1 de febrero del 2026, a más de 800 participantes en sus dos distancias: 10,4 (más de 450 metros de desnivel positivo) y 17 kilómetros (cerca de 1.000 metros de desnivel positivo).
- En cuanto a la prueba larga, el triunfo fue para Àlex Juan Carratalá (Club Mur i Castell-Blumaq) y Carmina Ramos Alfonso (Club de Atletismo Onda), en las categorías masculina y femenina, respectivamente.
- En cuanto a las segundas posiciones, correspondieron a Pau Nacenta Merinas (JAB Berga) y Laia Cañes Badenes (Club de Muntanya A 4 Pelat).
- Y las terceras plazas, para José María Espada Arzo (Club Mur i Castell-Blumaq) y de Noemí Lázaro Alarcón (Irier Tail Team). Llegaron un total de 392.
Àlex Juan se impuso en una hora, 23 minutos y un segundo (a una media de 4:53 por kilómetro), sacando 2:45 a Pau Nacenta. En cuanto a Carmina Ramos, firmó 1:47:32 (6:19 por kilómetro), con una renta de 4:36 sobre Laia Cañes.
Es decir, que no hubo sorpresa y ganaron los dos favoritos (ya habían ganado en 2025).
Triunfos más nítidos
Un total de 305 participantes completaron los 10,4 kilómetros del recorrido corto de la Vilavella, con victorias de Alejandro Doñate Gordon y de Adriana Monlleó Ramos; las segundas posiciones en el podio fueron de Pol Cañada Granel y de Bibiana Pérez Serrano (Grup Running La Vall); y los terceros, de David Buj Ràfels (Impuls) y de Beatriz Huamani Poma.
Alejandro Doñate venció en 39 minutos y 56 segundos (3:37 por kilómetro), por los 48:27 de Pol Cañada; y en categoría femenina, Adriana Monlleó fue la única mujer que bajó de la hora (56:19, a 5:07 por kilómetros), por los 62 minutos de Bibiana Pérez.
Pincha aquí para ver las clasificaciones.
Las líneas generales
Por segunda edición consecutiva, la organización volvió a adoptar por dos recorridos distintos, con dos salidas diferenciadas en 30 minutos desde la Plaça de la Vila.
El trazado volvió a conducir a los corredores por los enclaves más representativos del municipio, alternando senderos técnicos, tramos de gran dureza y espacios de alto valor paisajístico. Fiel a la tradición, el recorrido incluyó, de nuevo, los más de 600 escalones, un punto mítico de la prueba que, una edición más, se erigió como símbolo de esfuerzo, superación y épica para los inscritos.
Como colofón a la atlética matinal, los participantes disfrutaron del avituallamiento final y de un sorteo de regalos, poniendo la guinda a una jornada en la que el esfuerzo deportivo se vio acompañado por el incondicional apoyo de vecinos y voluntarios.
Además, acompañó la meteorología (sin lluvia y con un viento de menor intensidad que en la víspera), de ahí el escaso número de abandonos.
