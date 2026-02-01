Resumen de juveniles | El Castellón vuelve a ganar lejos de su campo 119 días después

Ganó el CD Castellón lejos de su campo y eso es una gran noticia. Transcurrieron 119 días desde que los de la capital de la Plana no festejaban una victoria a domicilio. Lo consiguieron en el campo del Talavera por 2-4, tras remontar los muchachos de Luis Cubedo el gol inicial de los talaveranos. Y eso que los manchegos anotaron primero por mediación de Alfredo Bayarri, pero después llegó la gran remontada albinegra con goles de Javi Guerra, a la media hora de juego, y nada más comenzar el segundo tiempo el grauero Albert Albiol puso el 1-2. En un abrir y cerrar de ojos el bigoleador Fran Santamaría hizo en 1-4 en los minutos 60 y 80. El marcador lo maquilló el local Daniel Sánchez para el 2-4 final. Le hacía mucha falta esta victoria al equipo albinegro porque por unas razones u otras los marcadores acababan siendo adversos para el equipo orellut. En este partido se produjo el estreno del último fichaje, el delantero Desire Imadiyi, fichado procedente del Elche.

El Roda consiguió una trabajada victoria frente al UCAM Murcia en el campo 5. / Juan Francisco Roca

Raúl García en estado puro

Y el que también vendió fue el Roda, en casa, frente al UCAM Murcia (4-2). Y el partido tuvo un protagonista especial, el delantero madrileño de Raúl García, de 17 años, que anotó tres de los cuatro goles de la escuadra gualdinegra (suma siete en su cuenta particular). Superada la media hora de juego el citado Raúl García inició la cuenta anotadora. Antes del descanso Jorge Carrasco amplió la ventaja y nada más comenzar el segundo tiempo dos goles más de Raúl García en apenas cuatro minutos (del 60 al 64). Finalmente, Jorge Ros estableció el 4-2 final.

Tablas en el superpartido

En el partido que cerró la jornada sabatina el Villarreal empató en su visita al líder Valencia (1-1). Partido intenso, igualado y donde los muchachos de Pepe Reina anotaron primero, en el minuto 76 por mediación de Welle Babacar. Hubo varias jugadas polémicas y algo de tensión. En el minuto 83 Yaroslav Boyko firmó las tablas y la cosa no se movió más.

El Roda se sitúa en la zona medio-alta de la tabla tras su triunfo ante UCAM. / Juan Francisco Roca

El próximo fin de semana se disputará la jornada 19ª en la que los tres representantes provinciales jugarán en domingo. A las 12.00 horas el Castellón recibirá al Jove Español y el Roda visitará al Elche. Y a las 16.00 horas el Villarreal recibirá al Pinatar en el campo 9.