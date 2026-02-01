Resumen Lliga Comunitat | Sólo dos provinciales cantaron victoria: Almazora y Alqueries

El Onda perdió en casa en el partido que cerró la jornada y en una jornada en la que deparó las victorias del Alqueries y del Almazora. En el caso de los ondenses se vieron sorprendidos en casa con un tempranero gol de Jordi Melo (minuto 8) para el Tavernes de la Valldigna. No se vieron más goles en el Enrique Saura.

El Almazora, tras dos derrotas seguidas, se impuso con claridad al Manises por 4-0 en un encuentro de claro dominio de los blanquinegros de Julio Martin. El primer gol, de Iker Romero, tardó en llegar (min. 37). En la segunda parte Llatzer, Álex Pérez y Chino redondearon el triunfo.

El Almazora recuperó la senda de la victoria goleando a su rival. / CD Almazora

Otra victoria

También ganó el Alqueries de Óscar Sanahuja, al Paiporta (2-1), tras remontada en el marcador. Los valencianos golpearon primero (Santi Castellet), pero quien golpeó último fueron los gualdiazules que con tantos de Gio Monseieur y Álex Molés, éste en el minuto 82, le dieron la vuelta al marcador.

Por lo demás, derrota del Nou Jove Castelló en casa ante el líder Acero (0-1), con un solitario gol de Javier Martín en el minuto 34. Y reparto de puntos en el duelo de rivalidad entre L’Alcora y el Burriana. Por los azulejeros hizo doblete Txema Villajos, y por los celestes anotaron Raúl Palmer y Oriol García.