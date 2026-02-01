Resumen Tercera Federación | Jornada triunfal tanto para el Vall de Uxó como para el Soneja

El Vall de Uxó se alzó con tres puntos muy importantes y a la vez sufridos porque el equipo de José Manuel Descalzo jugó con un futbolista menos desde el minuto 42 cuando fue expulsado Gonza por doble cartulina amarilla. Es verdad que los alicantinos también sufrieron una expulsión en la recta final del duelo en el José Mangriñán. La escuadra de la Plana Baixa derrotó al Crevillente por 3-1 y con la grada al borde de un ataque de nervios.

Todo sucedió en la primera parte. Lo más importante. Los goles. En un abrir y cerrar de ojos, del minuto 31 al 35, en porteño David Megina firmó un 2-0 que parecía dejar bastante encarrilado el partido, pero la alegría no duró mucho porque en el minuto 40 Tiku recortó la ventaja, y se llegó al final de los 45 primeros minutos con el 2-1 a favor de los valleros, que en el minuto 42 perdieron a Gonza por doble tarjeta amarilla.

Celebración del Vall de Uxó en el vestuario tras la victoria frente al Crevillente. / UD Vall de Uxó

En la segunda parte el Crevillente se creció y estuvo a punto de empatar el encuentro. Estrelló dos tiros al palo en los minutos 59 y 64. Se llegó a los minutos finales con esa mínima ventaja. En el tiempo de descuento Ximo Forner firmó el 3-1.

El Soneja, enrachado

El conjunto del Alto Palancia de Carlos Ortí también celebró una victoria, trabajada y costosa, en su visita a La Celadilla donde le esperaba un Utiel siempre muy intenso (1-2). Un partido intenso, igualado y con pocas ocasiones de gol. El equipo ‘blanquet’ llegó a esta cita con la moral y seguridad que le habían dado las dos victorias sumadas consecutivamente (antes frente al Alzira y Vall de Uxó), y como no hay dos sin tres, en esta ocasión también salió cara en la moneda.

Los tres goles subieron en la segunda parte y en un margen muy corto de once minutos. El Soneja se puso 0-2 en el marcador de La Celadilla. En el minuto 58 el delantero valenciano Víctor Juliá logró perforar la portería local, y doce después repitió con su gol, para situar con clara ventaja en el marcador. El problema es que el Utiel replicó pronto el equipo local en el minuto 64. Con ese 1-2 se llegó al final del partido y eso significó la tercera victoria consecutiva para los del Alto Palancia.