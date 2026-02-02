Descubre la nueva cita multitudinaria de natación en la piscina olímpica de Castelló

El equipo de gobierno de Castellón continúa reforzando su apuesta por el binomio turismo y deporte mediante la celebración de grandes eventos deportivos con un impacto positivo en la ciudad. En esta línea, la piscina olímpica de Castelló acogerá, del jueves al domingo de esta misma semana (5 a 8 de febrero del 2026), la 31ª edición del Campeonato de España Open de Invierno Máster de Natación, una multitudinaria cita que reunirá a 1.777 nadadores procedentes de las 17 comunidades autónomas, con edades comprendidas desde la categoría premáster (+20) hasta los 90 años.

De forma paralela, se prevé la llegada de alrededor de 3.000 personas más, entre técnicos, delegados y acompañantes, que se desplazarán a Castellón para seguir una competición que se sitúa como la tercera con mayor número de participantes en la historia de este campeonato, rozando cifras récord. La prueba está organizada por el Club Natación Castalia-Castellón y la Real Federación Española de Natación (RFEN).

Acuerdo entre Begoña Carrasco (alcaldesa de Castelló) y Fernando Carpena (presidente de Real Federación Española de Natación). / AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

La apuesta

La alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, destaca que «la apuesta de este equipo de gobierno por acoger eventos deportivos de primer nivel refuerza la proyección turística de Castellón y contribuye a consolidarla como la auténtica capital del deporte, actuando como un revulsivo para la economía local, como ya sucedió con la Supercopa de España femenina de fútbol, con una ocupación hotelera cercana al 90%». Lo esgrime poniendo en valor la capacidad organizativa y las infraestructuras deportivas municipales.

Carrasco señala que, tal y como trasladó durante su reciente encuentro con el presidente de Real Federación Española de Natación, Fernando Carpena, celebrado en Fitur, «Castellón es una ciudad abierta y acogedora, preparada para albergar cerca de 200 eventos a lo largo de este año, lo que nos permite seguir avanzando en proyección y reconocimiento tanto a nivel nacional como internacional», enumera la alcaldesa.

Binomio turismo-deporte

Este campeonato de natación se suma a otras competiciones de primer nivel promovidas por el equipo de gobierno municipal, que dinamizan la actividad económica y consolidan a Castellón como un destino deportivo de referencia.

Un ejemplo reciente ha sido la celebración de la Supercopa de España femenina de fútbol, que registró una ocupación hotelera cercana al 90%, tanto en la ciudad como en el distrito marítimo, durante el fin de semana de la final con el Barcelona-Real Madrid, con una destacada afluencia en los establecimientos hosteleros.

La adjudicación

El pasado mes de noviembre, la comisión ejecutiva de la RFEN acordó adjudicar el Campeonato de España de Invierno Master a la ciudad de Castelló. Se trata de una de las competiciones de referencia de la natación master.

Castellón y la RFEN tienen una larga historia reciente de colaboración en la organización de campeonatos, según la propia federación española. Sin ir más lejos, en verano del 2025 ya se disputó en la capital de la Plana el Campeonato de España Júnior de Natación; y en 2024 también tuvo lugar, en la piscina olímpica, el Campeonato de España Open de Verano.

La capital de La Plana será el escenario, por sexta vez, de un Campeonato de España máster, ya que acogió previamente las ediciones invernales en 2010, 2012, 2021 y 2023, así como la ya mencionada estival del 2024.

En esta ocasión, Castellón se ha quedado muy cerca de batir el récord de participación del campeonato, fijado en los 1.811 nadadores que compitieron en la edición del año pasado, disputada en Oviedo.

Como siempre, la natación master española de volcará con un campeonato que congregará a cientos de nadadores de clubs de toda la geografía nacional.