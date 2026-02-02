Así será la primera etapa de la Volta a la Comunitat Valencia: el mejor ciclismo, de Segorbe a Torreblanca

Torreblanca será uno de los grandes protagonistas del arranque de la Volta a la Comunitat Valenciana-Gran Premi Banc Sabadell 2026 (VCV), al acoger, este miércoles, 4 de febrero del 2026, la llegada de la primera etapa.

El municipio de la Plana Alta se convertirá en meta de una jornada de 160 kilómetros que partirá desde Segorbe y recorrerá buena parte de la provincia de Castellón antes de finalizar en Torrenostra, en un desenlace pensado para los esprínters, aunque con suficiente dureza para mantener la emoción hasta el último momento.

Breve introducción

La VCV recorrerá, durante cinco días, las tres provincias de la Comunitat Valenciana, reuniendo a algunos de los mejores equipos y corredores del pelotón internacional. La etapa de Castellón, que culminará en Torreblanca, discurrirá por localidades como la Vall d’Uixó, Onda, l’Alcora, Vall d’Alba, Benicàssim u Orpesa; además, incluirá el alto de Los Madroños, de segunda categoría, a menos de 40 kilómetros de la meta, antesala de un final nervioso tras superar las exigentes cuestas de Orpesa.

La llegada de la Volta a la Comunitat Valenciana sitúa a Torreblanca en el escaparate del ciclismo profesional y supone una oportunidad estratégica para el municipio. La prueba será retransmitida por televisión en más de 200 países, lo que permitirá proyectar la imagen de la localidad a nivel internacional y reforzar su posicionamiento como destino vinculado al deporte y al turismo sostenible, una de las líneas de trabajo del Ajuntament de Torreblanca con el fin de avanzar en la desestacionalización turística.

El perfil de la primera etapa, el 4 de febrero del 2026, entre Segorbe y Torreblanca. / VOLTA A LA COMUNITAT VALENCIANA

Proyección

La alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, destaca el valor que tiene, para el municipio, acoger un evento de estas características: «Como alcaldesa de Torreblanca, es un verdadero orgullo, para mí, que nuestro municipio acoja un evento tan destacado dentro del calendario deportivo de la Comunitat Valenciana». «Acoger la llegada de la Volta a la Comunitat Valenciana no solo nos sitúa en el mapa del ciclismo profesional, sino que también proyecta la imagen de Torreblanca a nivel internacional, gracias a su retransmisión en numerosos países», dice.

Tania Agut, alcaldesa de Torreblanca. / AJUNTAMENT DE TORREBLANCA

Agut subraya, igualmente, el entorno privilegiado del término para la práctica deportiva. «Nuestro municipio cuenta con un entorno incomparable para disfrutar del ciclismo y de la práctica deportiva al aire libre, con rutas que recorren paisajes llenos de encanto, espacios naturales de gran riqueza y un clima privilegiado que invita a vivir el deporte durante todo el año», enumera, convencida de que corredores, equipos y visitantes sabrán apreciar «la belleza y la tranquilidad que hacen de Torreblanca un lugar especial».

«Un día para salir a la calle»

El concejal de Deportes, Paco Doménech, pone en valor el compromiso de Torreblanca con el deporte y los valores que representa una competición de este nivel, como el esfuerzo, la superación y la constancia. Por ello, anima a vecinos y visitantes a participar activamente en la jornada. «Es un día para salir a la calle, disfrutar del ambiente, apoyar a los ciclistas y compartir la ilusión de un evento que proyecta a Torreblanca más allá de nuestras fronteras», subraya, destacando la importancia de la implicación ciudadana para que la llegada de la VCV «deje huella en la memoria de nuestro pueblo».

La llegada de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 a Torreblanca refuerza la apuesta del municipio por el ciclismo como motor de promoción turística y económica, consolidando su papel como un escenario idóneo para grandes eventos deportivos y como destino comprometido con un modelo de desarrollo sostenible ligado al deporte y al territorio.

Meta en Torrenostra

Será la primera vez que la VCV se interne en la localidad de Torreblanca, aunque en otras ocasiones sí ha pasado por el término municipal.

La llegada será en Torrenostra, después de una larga recta. Los equipos trabajarán para sus espríinters, que harán que los últimos kilómetros se conviertan en una batalla entre las escuadras para posicionar a sus rematadores.

