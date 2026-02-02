¡Terremoto en el baloncesto de Castellón! Luis García deja de ser el presidente del Amics

Noticia de impacto en el baloncesto de Castellón. El Amics del Bàsquet Castelló, el club masculino más importante de la capital de la Plana, en pleno proceso de transformación (no en vano, está en fase de convertirse en Sociedad Anónima Deportiva), cambia de presidente. Luis García Sainz, después de lustros al frente de la entidad (cuyo primer equipo lucha por regresar a Primera FEB), abandona el cargo.

Trayectoria

El Club Amics del Bàsquet Castelló se fundó el 14 de junio de 1994, por lo que ya ha cumplido 30 años de existencia.

Actualmente se encuentra en la tercera máxima categoría del baloncesto español (Segunda FEB), donde lidera el grupo Este en solitario.

Hace unos meses, el Amics iniciaba otro paso hacia adelante. "Conformar una vez más un proyecto sólido, consistente e ilusionante para volver a disfrutar del baloncesto en Castellón con la ayuda imprescindible de todos los patrocinadores, colaboradores, instituciones y seguidores a los que agradezco su apoyo", según la propia entidad. De ahí que iniciara el proceso de transformación del club en una SAD.

La carta de despedida

"Estimados socios, abonados, patrocinadores, colaboradores y seguidores del Club Amics del Bàsquet Castelló:

Tras 33 años de existencia del club, y como uno de los fundadores entre los que me encuentro, he estado buscando unas fechas que no fueran ni a principios de temporada ni a finales de la misma para remodelar este querido club.

En mayo de 2024, comenzamos a pensar en adscribir el primer equipo a una SAD de nueva creación. Ha sido un proceso largo por todos los pasos necesarios: solicitudes, presentación de cuentas, auditorias,… y llegado el momento, el Consejo Superior de Deportes nos autorizó a poder ofertar las acciones, cosa que durante dos fases en diciembre y enero y hasta el 5 de febrero actual habían de adquirirse y desembolsarse. Este proceso está a punto de finalizar y los actuales socios habrán adquirido el total de las 100 acciones a un precio de 600 euros cada una de ellas. Ahora será el momento de que la Junta de accionistas decida si ampliar el capital social para que puedan entrar en el accionariado otras empresas, abonados, patrocinadores, colaboradores,… Un proceso que en muy breve estará finalizado y tendremos una herramienta nueva para crecer.

Por otra parte, en esos 33 años hemos conseguido que el club año tras año fuera creciendo hasta haber estado 10 años en la Primera FEB y siendo un club fuerte y representativo a nivel nacional. La temporada pasada se descendió a Segunda FEB y la directiva adquirió el compromiso de intentar estar toda la temporada en los primeros puestos de la clasificación para volver a tener unos buenos resultados del equipo y que nos permitieran luchar por el regreso a Primera FEB. Actualmente, todo está saliendo de acuerdo con lo planificado y somos líderes en solitario de nuestra conferencia Este.

Y este momento, como decía antes, es el adecuado para pensar en nuevas metas, reestructurar el club cara a las nuevas temporadas, buscando una mayor profesionalización y nuevos retos.

En particular, con mis actuaciones como presidente del Club me siento muy satisfecho por lo logrado con ayuda de todos, creo que he hecho todo lo posible para el crecimiento de nuestro club y hemos superado las dificultades que se han ido produciendo. Hemos disfrutado de los buenos momentos y deberemos seguir con ese entusiasmo aportando cada uno de nosotros nuestro granito de arena.

Estos años han sido inolvidables y he decidido poner fin en mis funciones como presidente del Club Amics del Bàsquet Castelló, y propondré que me sustituya una persona de consenso con ilusión, capaz de dirigir este club en lo sucesivo tal y como es Javier Fortuño Gil, vocal de la actual Junta. Yo, seguiré estando en el club como directivo o donde se considere oportuno, apoyando desde la nueva Junta Directiva sus decisiones y aportando mi experiencia y dedicación en aquello que beneficie y necesite el Club.

Muchas gracias por el cariño y la ayuda que siempre he tenido de todos.

Castellón a 2 de febrero de 2026

Luis García Sainz

El Periódico Mediterráneo trabaja en la ampliación de esta noticia.