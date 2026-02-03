El contratiempo de Sebastián Mora y su compañero Héctor Álvarez en el Europeo de Konya

Un Sebastián Mora que está padeciendo un fuerte virus intestinal compite este miércoles en la modalidad de Ómnium en el Europeo de Ciclismo en Pista que se está celebrando en Konya (Turquía). El piloto de Vila-real, que ya estuvo renqueante el lunes en la prueba de puntuación, pudo finalizar y acabó en la 18ª posición. Su compañero Héctor Álvarez también sufre el mismo problema estomacal y no pudo competir. Si hoy es el turno del Ómnium, mañana llegará la madison, donde deberá correr junto a Álvarez.

Según apuntó Mora a Mediterráneo, ambos siguen con el virus, por lo que habrá que ver la evolución para ver si están en condiciones de subirse a la bicicleta y ofrecer una buena versión en las dos pruebas que le restan para concluir el campeonato.

Todo un campeón

A sus 37 años, Mora continúa dando guerra y su palmarés lo encumbra en lo más alto del ciclismo en pista, donde ha sido doble campeón mundial (2016 y 2024) y seis veces campeón europeo (en los años 2015, 2016, 2019 y 2020, además de que ha tenido el honor de participar en tres Juegos Olímpicos (2012, 2020 y 2024). Una larga trayectoria que todavía no tiene fin, pero sí un contratiempo en este Europeo.