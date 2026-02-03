Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Disfruta del deporte y la gastronomía en San Valentín con las promociones de La Plana Sport Centro Deportivo

El club ubicado en el camí de la Donació de Castelló lanza una promociones 2x1 el fin de semana del 13, 14 y 15 de febrero en diferentes deportes y en su restaurante... averigua en qué consisten

La Plana Sport Castellón tiene, entre otras instalaciones, 10 pistas de pádel para reservas y campeonatos.

La Plana Sport Castellón tiene, entre otras instalaciones, 10 pistas de pádel para reservas y campeonatos. / Tenis Drive Academy

Ismael Mateu

Ismael Mateu

Castellón

La Plana Sport Castellón ha empezado el 2026 con mucha fuerza y mucha actividad tanto deportiva, en sus pistas de tenis, pádel y pickleball y en el gimnasio, como gastronómica en su bar-restaurante. Una buena combinación que hace de esta instalación, ubicada en el camí de la Donació de Castelló s/n, un sitio ideal donde practicar deporte y disfrutar tras ello.

Para dar a conocer las instalaciones y todos sus servicios, La Plana Sport invita a participar en su promoción 2x1 el fin de semana del 13, 14 y 15 de febrero y celebrar así, con pareja, amigos o familia, el fin de semana de San Valentín.

2x1 en reserva de pistas

Durante todo el fin de semana solo se pagará la mitad del precio de la pista de pádel, tenis y pickleball, promoción que se aplicará en cualquier reserva desde viernes a domingo, de 8.30 a 22.00 horas.

Las pistas de tenis de La Plana Sport Castellón.

Las pistas de tenis de La Plana Sport Castellón. / Tenis Drive Academy

2x1 en menú de mediodía

El restaurante de La Plana Sport Castellón está especializado en arroces, servidos en el local o para llevar. Cuenta con una amplia carta de carnes, pescados, entrantes y tapas. En dicha promoción el menú de tres entrantes más arroz (a escoger) y tendrá descuento del 50%. Ideal para conocer la excelente cocina de esta instalación.

Entrenamientos gratuitos

En grupos reducidos y dirigidos por un entrenador, habrá diferentes turnos de entrenamiento gratuito para que cualquier persona interesada, sea cual sea su nivel, pueda disfrutar de actividades como cross training, full body, híbrido, funcional…): viernes 13, de 17.30 a 18.30 y de 18.30 a 19.30; sábado 14, de 11.00 a 12.00 y de 12:00 a 13.00; y domingo 15, de 11.00 a 12.00 y de 12.00 a 13.00 horas.

El gimnasio de La Plana Sport Castellón.

El gimnasio de La Plana Sport Castellón. / Tenis Drive Academy

Obsequio de Papas García

Con la consumición de cerveza o refresco, todas las personas recibirán como obsequio unas Papas García, cortesía de La Plana Sport, para reponer fuerzas después de la partida o el entrenamiento.

Sorteo de regalos

También habrá un sorteo de regalos de material deportivo Joma entre todas las personas que durante el fin de semana asistan a La Plana Sport y quieran participar en el sorteo de dos palas de pádel y dos pares de zapatillas.

La Liga de Tenis de Invierno Automoción Cano Kia ya está en marcha.

La Liga de Tenis de Invierno Automoción Cano Kia ya está en marcha. / Tenis Drive Academy

No se puede pedir más a un fin de semana en el que se combina deporte y gastronomía en una instalación recientemente remodelada y abierta a todo el público.

Haz tus reservas

Para reservar pista y restaurante, contactar con antelación pues el aforo es limitado hasta agotar plazas: 964228321, 685110509 y laplanasport@tenisdrive.es.

