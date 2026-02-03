La lucha sin premio para Sara Sorribes: ¡Casi tres horas y media de partido... y cae en el tie-briek!
La tenista de la Vall cae de forma cruel tras una larga batalla ante la china Yuw Yuan en el WTA 250 de Cluj
No está siendo un inicio sencillo para Sara Sorribes. La tenista de la Vall d’Uixó está buscando volver a su mejor nivel después del largo parón y actualmente ocupa el puesto 478 de la WTA, pero no está encontrando las victorias que suben la moral. Aunque por voluntad no será. Este martes en segunda ronda del WTA 250 de Cluj, cedió ante la china Yue Yuan después de una larga batalla de casi tres horas y media, cayendo en el decisivo tie-briek (4-6, 6-2 y 7-6 (5)).
Ganando el primer set, la china, que partía como favorita, se rehizo en la segunda manga para igualar con un contundente 6-2. En el último, en una gran batalla, Sorribes salvó tres bolas de partido y estuvo literalmente a dos puntos de ganar el partido en el tie, pero los detalles le impidieron seguir adelante.
Un torneo en el que Sorribes ha mostrado mejores sensaciones y ha logrado su primera victoria del año, pero continúa buscando su tenis más letal.
