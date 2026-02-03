Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Por qué municipios de Castelló pasa la primera etapa de la Volta a Comunitat este miércoles?

La primera etapa de la Volta a la Comunidad Valenciana une el Alto Palancia con la costa en Torreblanca

Evenepoel, principal favorito al título

El belga Remco Evenepoel, uno de los grandes nombres de la Volta a la Comunitat Valenciana.

El belga Remco Evenepoel, uno de los grandes nombres de la Volta a la Comunitat Valenciana.

Aitor Aguirre

Castellón

Los mejores ciclistas ya están preparados para arrancar la 77ª edición de la prestigiosa Volta a la Comunitat Valenciana GP Sabadell en territorio castellonense. Una primera etapa que arranca hoy en Segorbe a las 13:12 horas (Eurosport) y unirá el Alto Palancia con la costa de Torreblanca, concretamente la playa de Torrenostra, donde se conocerá al primer ganador, con el belga Evenepoel como principal favorito al título y Joao Almeida y un Antonio Tiberi como amenazas.

Una ruta de 160 kilómetros que abre la competición en Europa en las carreras por etapas. Esa circunstancia hace que los mejores equipos se enfrenten entre ellos en los albores de la temporada. La Vuelta organizada por Ángel Casero se ha convertido en la piedra de toque para tantear el nivel de cara a un curso que será apasionante.

Una etapa que finalizará con un sprint en la larga recta entre Torreblanca y Torrenostra, pero hay dos puntos de inflexión importantes. Después de pasar por Cabanes el, el pelotón se enfrenta al Puerto de los Madroños para tomar la carretera del Desierto de las almas.

La alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, junto al director de la VCV, Ángel Casero, en la presentación.

La alcaldesa de Torreblanca, Tania Agut, junto al director de la VCV, Ángel Casero, en la presentación.

Lucha de sprinters

Con las espadas en todo lo alto, se espera que la lucha en el primer sprint sea entre Mads Pedersen (Lidl-Trek), Giovani Lonardi (Team Polti Visit Malta), Ben Turner (Ineos Grenadier) y el eritreo Biniam Gyrmay (NSN Cycling Team). Solo uno podrá ganar.

Los amantes del ciclismo

Por otro lado, los amantes del ciclismo se echarán a las calles de los distintos municipios para alentar a los corredores. Castelló será hoy el epicentro del ciclismo mundial.

