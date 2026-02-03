Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol: Los principales equipos de Castellón 'pescan' en el mercado de invierno de 2026 en categorías nacionales

El CD Castellón B al final consiguió cerrar la incorporación del extremo Jacobo de Oro

Jacobo de Oro, cuarto y último fichaje del Castellón B, procede de la UD Sanse.

Jacobo de Oro, cuarto y último fichaje del Castellón B, procede de la UD Sanse. / Redacción

Juanfran Roca

Castellón

Entre los equipos castellonenses de Segunda y Tercera Federación se cerraron 14 fichajes desde el 2 de enero cuando se abrió el mercado de fichajes (ventaja de enero). Salidas y entradas para compensar las plantillas de cara a los cinco últimos meses de competición.

En el caso del CD Castellón B, único provincial en Segunda Federación, al final consiguió cerrar cuatro fichajes, a la vez que dio dos bajas. Óscar López cuenta ahora dos nuevos centrales como Ismael Fadel (Ejea) y Nacho Olivera (Sarriana), el delantero Rubén Catalá (Alcoyano) y el extremo diestro Jacobo de Oro (Sanse). Causaron baja Hugo Goñi (Deportivo Aragón) y Yeray Izquierdo (Barbastro).

El central Nacho Olivera llegó para reforzar la defensa del Castellón B.

El central Nacho Olivera llegó para reforzar la defensa del Castellón B. / Juan Francisco Roca

Tercera Federación

Todos se reforzaron. Donde más movimientos hubo fue en el CD Soneja. El equipo del Alto Palancia fichó al portero Juanvi Muñoz (UCF Knights), el extremo Sergio Soler (Vall de Uxó) y los delanteros Juan Carlos Rico (Gokulam FC, de la India) y Gabriel Santos (Porreres). Además, causaron baja el portero Aitor Embela y el delantero Pau Vidal.

Álex Fita es uno de los dos fichajes que ha cerrado el Villarreal C.

Álex Fita es uno de los dos fichajes que ha cerrado el Villarreal C. / Juan Francisco Roca

Dos caras nuevas en el Villarreal C con la llegada del lateral Álex Fita (Tarazona) y el extremo Nico Sánchez (Alcalá de Henares), y se marcharon Mario Bustos y Alonso Nyada. En el Vall de Uxó llegaron los centrocampistas Santi Pérez (Palencia CA) y Aimar Bañuls (Liga Universitaria de EEUU), y se marcharon Sergio Soler y Saúl Santos. En el Roda se incorporaron el medio Álvaro García (La Nucía) y el delantero Mar Pitarch (fútbol universitario americano).

