Ya está aquí la Scott Mediterranean Epic MTB: Mucho más que deporte en Castellón

El jueves comienza la novena edición de la Scott Mediterranean Epic MTB. El patio del Espai Cultural Obert-ECO Les Aules de la Diputación de Castellón fue este martes el escenario de la presentación oficial de la cita, una de las tres únicas pruebas del planeta con la máxima categoría UCI dentro del XCM, la SHC, un estatus que lleva manteniendo ininterrumpidamente desde que lo obtuvo en 2021.

La competición reunirá, una vez más y a lo largo de sus cuatro etapas, a un elenco de ciclistas de máximo nivel, pero cabe recordar que el impacto de la Mediterranean Epic en la provincia no se solo deportivo, sino que va mucho más allá, tal y como recordaron las representantes institucionales presentes ayer en la presentación.

El acto contó con la presencia de María Ángeles Pallarés, vicepresidenta de la Diputación; Susana Fabregat, delegada del Consell en Castellón; Maica Hurtado, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castellón; y Sonia Bellés, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Oropesa del Mar.

Declaraciones

«Es una de las competiciones más exigentes y espectaculares del calendario internacional, consolidando a la provincia de Castellón como un destino referente mundial en este deporte», ensalzó Pallarés, quien aseguró que «esta prueba constituye un escaparate inmejorable para difundir la dualidad mar y montaña que caracteriza a nuestra tierra y dar a conocer todo el potencial de Castellón como un destino ideal para la práctica de ciclismo de montaña».

La prueba se presentó este martes con presencia de organizadores, instituciones... / Mediterráneo

Fabregat, por su parte, felicitó a la organización su «capacidad de evolucionar sin perder la identidad que hace única a esta prueba», y agradeció «la implicación de todas las instituciones y entidades que la hacen posible». Bellés remarcó que la cita no solo refuerza «nuestra apuesta por del deporte», sino que «también supone un importante impulso turístico y económico, atrayendo a deportistas, acompañantes y visitantes en una época clave para la desestacionalización».

En la misma línea se expresó Hurtado. «Para el Ayuntamiento de Castellón es un placer colaborar con la Scott Mediterranean Epic MTB, una prueba referente a nivel internacional que encaja a la perfección con el binomio turismo y deporte», apuntó la concejala.

Retransmisión paralela

Como novedad, este año habrá una segunda retransmisión paralela en inglés, que contará con la presencia de auténticos referentes del MTB como Karl Platt, cinco veces ganador de la Cape Epic, y Hans Becking como comentaristas. En este sentido, la vicepresidenta Pallarés incidió en que «la retransmisión internacional del evento, que llegará a miles de aficionados al mountain bike, destaca a Castellón como un destino ideal para los amantes del ciclismo».

32 nacionalidades

Así, la prueba que se disputará del 5 al 8 de febrero tendrá un éxito de participación, con una importante representación internacional y una mayor apuesta que nunca por el formato de cuatro días. En concreto, la novena edición de la Scott Mediterranean Epic MTB contará con 700 participantes procedentes de 32 nacionalidades, confirmando una vez más el marcado carácter internacional de una prueba que ofrece a los ciclistas «una experiencia inmersiva única».

De hecho, en 2026, la participación en la prueba de cuatro días gana protagonismo y concentra a la mayoría de los inscritos, una tendencia que refuerza el atractivo del recorrido y la experiencia completa de la Mediterranean Epic frente a la opción Weekend.

Nuevas sendas

A nivel deportivo, la carrera mantendrá su esencia de alta densidad de senderos y puro MTB, pero introducirá novedades en los recorridos, con nuevas sendas, recuperación de tramos históricos y pequeños ajustes pensados para mejorar, en todo momento, el flow del trazado y el interés deportivo a lo largo de las cuatro etapas, sin perder la identidad que caracteriza a la prueba. En definitiva, una experiencia deportiva única y de primera categoría que ensalza las bondades de la provincia de Castellón y da a conocer las peculiaridades de la provincia, la segunda más montañosa de España, y por lo tanto idónea para la práctica de este espectacular deporte.