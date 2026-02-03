Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fórmula 1

Williams presenta el FW48 de Carlos Sainz

El equipo de Grove muestra por primera vez el monoplaza para la temporada 2026, que no llegó a tiempo para los test de Barcelona, la pasada semana

Así luce el FW48, el coche de Williams para la temporada 2026.

Así luce el FW48, el coche de Williams para la temporada 2026. / Williams Racing

Laura López Albiac

Laura López Albiac

Barcelona

La presentación del Williams FW48 de Carlos Sainz y Alex Albon se ha hecho esperar. Fue el único coche que no rodó en los test que inauguraron la pretemporada la pasada semana en el Circuit de Barcelona y este martes ha visto la ‘luz’ entrada la tarde, cuando los de Grove habían anunciado su evento a mediodía.

"Hemos compartido nuestra decoración FW48 con todo el equipo esta mañana y esperamos compartirla con todos nuestros aficionados a las 15.00 horas", ha informado el jefe del equipo James Vowles a la prensa y los invitados que esperaban pacientemente en la sala. Ha quedado claro que lo que íban a mostrar eran solo los nuevos colores.

Albon y Sainz, con el jefe de Williams, James Vowles, durante la presentación

Albon y Sainz, con el jefe de Williams, James Vowles, durante la presentación / Williams Racing

Finalmente, puntuales, han dado a conocer las primeras imágenes del monoplaza, que si bien no es el coche real, si anticipa ciertas formas en el morro y los pontones. El FW48 mantiene el predomino de azul referente del equipo, aunque incorpora también el negro desde el lateral hasta la parte trasera del coche y una parte blanca en los pontones laterales, el alerón delantero y el alerón trasero. 

Para ver el coche real habrá que armarse de paciencia, ya que la siguiente tanda de test colectivos de Fórmula está prevista la próxima semana, del 11 al 13 de febrero, en el circuito Sakhir de Bahrein.

Con este último paso, ya se han podido ver los once coches de este 2026, aunque todavía falten por mostrar sus decoraciones Cadillac, McLaren y Aston Martin, que sí rodaron en Montmeló sin sus 'livery' definitivas.

Antes de desvelar su monoplaza, Williams ha dado a conocer el acuerdo con Barclays como nuevo patrocinador. Los británicos ya estuvieron en la escudería de Grove hace 30 años, en el FW07 que pilotaba Nigel Mansell. Ahora, el logo de la entidad bancaria, que toma el relevo del Santander, lucirá en el alerón posterior de los coches de Sainz y Albon.

.

TEMAS

