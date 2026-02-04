La crónica de la etapa entre Segorbe y Torreblanca: Girmay vuela en el esprint de Torrenostra

Torreblanca vivió un emocionante esprint, colofón de la primera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana-Gran Premi Banc Sabadell, de 160 kilómetros nerviosos, con salida desde Segorbe y la inédita subida al alto de Los Madroños (tercera categoría), a 34 de meta.

El eritreo Biniam Girmay (NSM) voló en el esperado esprint, después de un recorrido de tres horas, 52 minutos y 41 segundos por buena parte de la provincia de Castellón. Además, gracias a la bonificación, se enfundó el primer jersey amarillo de la general.

Torreblanca se vuelca en la primera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana 2026 / Juanfran Roca / Juan Francisco Roca

Crónica

Fue una jornada muy emocionante, con salida desde la capital del Alto Palancia, pasando por Geldo, Soneja, la Vall d’Uixó, la Vilavella, Betxí, Onda, l’Alcora, Vall d’Alba, Cabanes, Benicàssim, Oropesa y Torreblanca, escenario del desenlace de esta etapa que convertía a Castellón en el epicentro del ciclismo internacional.

Los ciclistas, jaleados por el público, recorrieron un sinfín de parajes naturales. El viento añadió un punto suplementario de interés, ya que aparecieron los abanicos.

Como era de esperar, las escapadas animaron la mayor parte del recorrido, hasta que la cosa se puso seria en Los Madroños.

En la entrada a Torreblanca, el pelotón aceleró y, a un kilómetro de la pancarta de meta, el aún fugado Giulio Pellizzari (promesa del ciclismo italiano, del equipo Red Bull-BORA-hansgrohe) era atrapado. A 350 metros se lanzó el esprint en el que Guirmay tomó la cabeza aunque, en el último suspiro, el belga Arne Marit (Red Bull-BORA-hansgrohe) amenazó su triunfo. Sin embargo, el eritreo ganó por centímetros para llevarse la victoria y el jersey de líder.

Valoraciones

La Diputación Provincial de Castellón mostró su respaldo la 77ª edición de la Volta a la Comunitat Valenciana-Gran Premi Sabadell (VCV), resaltando el protagonismo de Castellón en la etapa inaugural. El diputado de Deportes, Iván Sánchez, valora el impacto promocional que supone este evento, asegurando que la VCV es «un gran instrumento de promoción». «Y una edición más, nos ha permitido mostrar al mundo la riqueza paisajística, patrimonial y natural de Castellón, escenario ciclista», añadió.

Así, destacó el apoyo del público en el recorrido, animando a los corredores a su paso por las diferentes localidades, creando un ambiente único, propio de esta prueba. «Una vez más, Castellón ha demostrado su pasión por el ciclismo, con vecinos y aficionados que se han acercado a las carreteras para vivir de cerca la emoción de la carrera», dijo.

La jornada puso a prueba a los ciclistas y generó momentos de gran espectáculo, dejando claro que «la Volta a la Comunitat Valenciana ha comenzado con fuerza y entusiasmo, en el mejor escenario deportivo del Mediterráneo», aseguró.

Para Iván Sánchez, esta prueba es «un magnífico escaparate internacional para potenciar el binomio turismo-deporte». «Es un acontecimiento único que nos ha permitido difundir la imagen de nuestra tierra a millones de espectadores y enseñarles nuestro destino como el mejor enclave para la práctica del ciclismo», enfatizó el diputado.