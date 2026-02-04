El desesperado mensaje de un ciclista tras la etapa de la Volta a la CV en Castellón: "He perdido mi anillo de matrimonio"

El ciclista profesional José Manuel Díaz, corredor del equipo Burgos BH, ha lanzado un llamamiento a sus redes sociales para tratar de recuperar dos objetos de gran valor sentimental que ha perdido este miércoles durante la Volta a la Comunitat Valenciana.

Según ha explicado el propio deportista a través de su cuenta en X, la pérdida se ha producido en la bajada del Desert de les Palmes, uno de los tramos del recorrido de la prueba. En concreto, Díaz ha perdido su anillo de matrimonio y una cruz de oro que llevaba colgada, ambos con un importante valor personal.

El ciclista ha pedido la colaboración ciudadana para intentar localizarlos y ha solicitado que cualquier persona que pueda haberlos encontrado se ponga en contacto con él. “Tienen un enorme valor sentimental para mí”, ha señalado en su mensaje.

Girmay se impone en la primera etapa

El ciclista eritreo Biniam Girmay (NSM), ha ganado al esprint en la primera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana-GP Banc Sabadell, de 160 km entre Segorbe y Torreblanca.

"La verdad es que me ha costado más de un año reencontrarme con la victoria. El año 2025 fue complicado, con muchos segundos puestos. Estaba muy motivado para empezar bien este 2026 y estoy muy feliz, muy satisfecho y me da mucha confianza esta victoria", ha señalado.