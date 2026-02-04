Ecoembes, la Marató bp Castelló y el 10K Facsa Castelló renuevan su compromiso con el reciclaje

Marató bp Castelló y el 10K Facsa Castelló vuelven a demostrar que el deporte y el respeto por el medio ambiente pueden ir de la mano. Más allá de su relevancia deportiva, ambas carreras continúan consolidándose como eventos comprometidos con la sostenibilidad y el cuidado del entorno urbano, incorporando acciones que contribuyen a una ciudad más limpia y responsable.

¿En qué consiste?

Un año más, Ecoembes se suma a estas pruebas con el objetivo de fomentar entre corredores, voluntarios y público asistente el hábito de separar correctamente los envases para su posterior reciclaje. La iniciativa busca trasladar este gesto sencillo, pero esencial, tanto al desarrollo de las carreras como a la vida cotidiana de la ciudadanía.

Durante la celebración de los eventos, se habilitarán cerca de 40 contenedores distribuidos estratégicamente a lo largo del recorrido y en la zona de meta, facilitando la correcta gestión de botellas, envases de plástico y latas utilizadas por los participantes.

Además, Ecoembes participará activamente en la sensibilización sobre prácticas sostenibles, reforzando el mensaje de que reciclar permite transformar los residuos en nuevos recursos y avanzar hacia un modelo de eventos deportivos cada vez más responsables con el medio ambiente.

WhatsApp Image 2025-02-16 at 09.13.28 (1).jpeg /

Organización

Marató bp Castelló y 10K Facsa Castelló están organizadas por el Club d´Atletisme Running Castelló y en coordinación con el Patronato Municipal de Deportes de Castelló. Para más información e inscripciones: www.maratonbpcastellon.com.

La gala

El próximo domingo 22 de febrero del 2026, la ciudad de Castelló acoge la XVI Marató bp Castelló y la XIII 10K FACSA Castelló.

Antes, este jueves, 5 de febrero, tendrá lugar la gala de presentación, en la que se darán a conocer las novedades y contenidos de la presente edición.

La cita es a las 19.00 horas, en el Teatre del Raval (calle Conde Pestagua, 38), en Castellón.