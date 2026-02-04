Scott Mediterranean Epic 2026: participación, recorrido y primera etapa
Este jueves, pistoletazo de salida a una edición de lo más abierta (tanto en hombres como en mujeres), con una primera jornada con salida y meta en Orpesa
Llegó el día. La Scott Mediterranean Epic 2026 arranca este jueves fiel a sus señas de identidad: reunir una de las parrillas de salida con mayor nivel de toda la temporada internacional de XCM.
En hombres
Así, en la carrera masculina coincidirán tres bikers que saben lo que es ganar la competición: Wout Alleman, Georg Egger y David Valero. Una cita poco habitual que anticipa una de las ediciones más competidas de su historia.
En mujeres
En categoría femenina, la prueba contará con dos campeonas de Europa de XCM: la neerlandesa Rosa van Doorn y la española Natalia Fischer. Dos corredoras con perfiles muy distintos pero unidas por un dato clave: ambas saben lo que es ganar la Scott Mediterranean Epic.
Junto a ellas, la lucha por el maillot de campeona se presenta abierta, con nombres como la estadounidense Hannah Otto, la colombiana Mónica Calderón o la italiana Costanza Fasolis como claras aspirantes al podio final.
El recorrido
La presente edición conserva la estructura de cuatro etapas, así como la inclusión de los senderos más representativos de la provincia de Castellón, siguiendo la tendencia a escoger los tramos con más flow y divertidos y esquivar las zonas excesivamente técnicas.
Las novedades llegan principalmente en forma de nuevas sendas, recuperación de tramos históricos de la cita y ajustes en algunos enlaces para mejorar la fluidez del recorrido y evitar zonas conflictivas. Serán 223 kilómetros en total (del jueves 5 al domingo 8 de febrero del 2026) y 4.680 metros de desnivel positivo, en los que la diversión es el eje principal del diseño de los trazados.
Lo que espera este jueves
La etapa 1 by Maxxis será exactamente igual a la disputada en la edición del 2025, manteniendo un inicio exigente y variado que permite empezar a marcar diferencias sin alterar el equilibrio general de la prueba.
Se trata de una contrarreloj, con salida y meta en Orpesa, en la que la primera parte está marcada por la dureza física y la segunda por senderos y zonas rápidas.
Serán 28 kilómetros con 515 metros de desnivel positivo.
Pincha aquí para saber más de los recorridos.
La Mediterranean Epic refuerza su identidad como una de las pruebas por etapas con mayor presencia de senderos del calendario internacional, combinando continuidad, novedades y un diseño de recorridos pensado para mantener la emoción hasta el último día en el apartado deportivo.
