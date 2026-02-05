El 2026 viene cargado de torneos en La Plana Sport Castellón: desde ligas sociales a eventos internacionales
Consulta el calendario para este año de las principales de citas según participantes, niveles...
La Plana Sport Castellón se prepara para un 2026 repleto de competiciones de todas las categorías, tanto de pádel como de tenis.
En el calendario de torneos destacan tres internacionales:
- El primero de ellos de pádel (torneo FIP Bronze), del 25 al 31 de mayo.
- Los otros son de tenis: los torneos ITF masculino en octubre y femenino en noviembre.
Todos ellos traerán hasta Castellón a numerosos jugadores de todo el mundo.
Más oferta
También se celebrarán, en La Plana Sport Castellón, otros muchos torneos nacionales, autonómicos, provinciales… Incluso de carácter social, para jugadores de todos los niveles.
Liga de Tenis en marcha
Entre las competiciones no federadas, en las que participan jugadores de todos los niveles agrupados en tres categorías (bronce, plata y oro) y diferentes grupos, está en marcha, desde la última semana de enero, la Liga de Tenis de Invierno-Automoción Cano Kia.
Esta liga tiene ocho semanas de duración y, durante este tiempo, cada uno de los participantes competirá contra cada uno de los jugadores de su mismo grupo e irá puntuando conforme al reglamento, para alcanzar la clasificación final de cada grupo, una vez disputados todos los partidos programados.
Al finalizar las semanas de competición, llegará el momento de la cena de la liga con la entrega de premios y trofeos, obsequios para todos los participantes, sorteo de regalos… Una noche para disfrutar también fuera de la pista.
Escuela de pádel y tenis en La Plana Sport Castellón
También La Plana Sport cuenta con escuelas de tenis y pádel. En grupos reducidos formados por edades y niveles, los alumnos disfrutan de sus clases aprendiendo y perfeccionando su juego.
A lo largo de toda la temporada hay posibilidad de nuevas incorporaciones.
Cualquier persona interesada, puede contactar para recibir más información:
laplanasport@tenisdrive.es / 685110509
Open de Tenis de la Magdalena, en la semana del 23 de marzo del 2026
El Open de Tenis de La Magdalena, torneo nacional de categoría absoluta masculina y femenina organizado por Tenis Drive Academy, reunirá, un año más, a numerosos jugadores de todas las federaciones territoriales, como lleva haciendo desde hace ya cuatro décadas.
La fase previa de ambos cuadros se jugará el lunes 23 y el martes 24, para dar paso desde el miércoles día 25 a la primera jornada de cuadro final.
Se espera gran ambiente durante toda la semana y, en especial, en las últimas rondas de semifinales y finales (sábado 28 y domingo 29), cuando se conocerá a los finalistas y campeones de este torneo en el que están en juego premios en metálico.
Para más información, pinche aquí.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta en la citricultura: detectan las primeras naranjas de Egipto con residuos y fitosanitarios prohibidos
- Novedades en el centro comercial Salera de Castellón: las dos aperturas previstas este febrero
- Novedades en la crisis de un gigante citrícola de Castellón: al menos 28 agricultores van a reclamar el pago de sumas abultadas
- La Orquesta Panorama vuelve a Castellón como plato fuerte de unas fiestas
- Un parque multiaventura con tirolina, la apuesta de un pueblo de Castellón para atraer turismo activo y frenar la despoblación
- Emergencias establece la alerta por nevadas en Els Ports
- El declive de una marjal de Castellón: Un santuario de biodiversidad que agoniza por falta de agua
- Punto negro en Castellón: dos accidentes en la misma zona en dos días consecutivos