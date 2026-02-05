El 2026 viene cargado de torneos en La Plana Sport Castellón: desde ligas sociales a eventos internacionales

La Plana Sport Castellón se prepara para un 2026 repleto de competiciones de todas las categorías, tanto de pádel como de tenis.

En el calendario de torneos destacan tres internacionales:

El primero de ellos de pádel ( torneo FIP Bronze ), del 25 al 31 de mayo.

), del 25 al 31 de mayo. Los otros son de tenis: los torneos ITF masculino en octubre y femenino en noviembre.

Todos ellos traerán hasta Castellón a numerosos jugadores de todo el mundo.

Más oferta

También se celebrarán, en La Plana Sport Castellón, otros muchos torneos nacionales, autonómicos, provinciales… Incluso de carácter social, para jugadores de todos los niveles.

Participantes en una edición anterior de un torneo de tenis disputado en La Plana Sport Castellón. / LA PLANA SPORT CASTELLÓN

Liga de Tenis en marcha

Entre las competiciones no federadas, en las que participan jugadores de todos los niveles agrupados en tres categorías (bronce, plata y oro) y diferentes grupos, está en marcha, desde la última semana de enero, la Liga de Tenis de Invierno-Automoción Cano Kia.

Esta liga tiene ocho semanas de duración y, durante este tiempo, cada uno de los participantes competirá contra cada uno de los jugadores de su mismo grupo e irá puntuando conforme al reglamento, para alcanzar la clasificación final de cada grupo, una vez disputados todos los partidos programados.

Al finalizar las semanas de competición, llegará el momento de la cena de la liga con la entrega de premios y trofeos, obsequios para todos los participantes, sorteo de regalos… Una noche para disfrutar también fuera de la pista.

Escuela de pádel y tenis en La Plana Sport Castellón

También La Plana Sport cuenta con escuelas de tenis y pádel. En grupos reducidos formados por edades y niveles, los alumnos disfrutan de sus clases aprendiendo y perfeccionando su juego.

A lo largo de toda la temporada hay posibilidad de nuevas incorporaciones.

Cualquier persona interesada, puede contactar para recibir más información:

laplanasport@tenisdrive.es / 685110509

Open de Tenis de la Magdalena, en la semana del 23 de marzo del 2026

El Open de Tenis de La Magdalena, torneo nacional de categoría absoluta masculina y femenina organizado por Tenis Drive Academy, reunirá, un año más, a numerosos jugadores de todas las federaciones territoriales, como lleva haciendo desde hace ya cuatro décadas.

La fase previa de ambos cuadros se jugará el lunes 23 y el martes 24, para dar paso desde el miércoles día 25 a la primera jornada de cuadro final.

Se espera gran ambiente durante toda la semana y, en especial, en las últimas rondas de semifinales y finales (sábado 28 y domingo 29), cuando se conocerá a los finalistas y campeones de este torneo en el que están en juego premios en metálico.

