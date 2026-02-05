Fútbol: De la Liga a la Copa: los veteranos de Castellón cambian de competición

Con una tarde fría, desapacible y ventosa empezó la 53ª edición de la Copa de veteranos en Castellón.

Primer grupo

El equilibrio de los dos grupos queda manifiesto por la igualdad de goles conseguidos (20) y en lo apretados de los resultados. En el primer grupo tuvimos dos sorpresas, pues el Casa Marina-Bañohogar (cuarto del segundo grupo) se impuso al Emat Displays-Villarreal (2-1): a pesar de adelantarse los groguets, los castellonenses, jugando a la contra, remontaron.

El sorpresón lo firmó un remozado Vall de Uxó, al imponerse por idéntico resultado al Huracán-Burriana (subcampeón liguero).

En el duelo entre el Armelles-CMG y el Fomento-Montilyg también se dio el 2-1, favorable a éste.

Las dos goleadas corrieron a cargo de L’Alcora-Asitec y el Castellón-San Pedro: aquél se impuso por 1-5 al Rodeo Fore-Ut y los albinegros/graueros, por más renta (0-5) al Benicasim, evidenciando una clara superioridad de los dos equipos del primer grupo, aunque también el infortunio hizo su presencia en el partido del Torre San Vicent, perjudicando a los locales.

El viento obliga a suspender los dos partidos que tenían que haberse disputado en Onda La primera jornada de la Copa del Campeonato Provincial de Fútbol de Veteranos de Castellón, como está sucediendo en las últimas semanas, estuvo influenciada por las adversas condiciones meteorológicas, ya que tuvieron que suspenderse los dos encuentros de Onda, pues el Patronato de Deportes de Onda, con muy buen criterio, cerró las instalaciones por causa del viento. La medida afectó al Onda-Moncofa y al Vila d’Onda/Áridos Mijares-Les Palmes/Gesdepro.

Segundo grupo

En cuanto al segundo grupo, dos goleadas y mucha igualdad, con tres resultados muy ajustados.

El Borriol-Magnanimvs dio muy buena cuenta del San Lorenzo (0-5), mientras el Alcalà-Bar Gales hizo lo propio con el Rayo de Castellón (6-2).

El resto de los partidos se resolvieron con unos resultados por la mínima. Así, el Pizzería L’Etrusco remontó un 1-0 al Maradona, que se había adelantado en la primera parte, en un duelo muy parejo que contó con la especial actuación de Alessandro Burroni, el guardameta de los restauradores, con actuaciones de un enorme mérito (1-2).

El Oropesa se impuso el domingo por la mañana a Les Alqueries por un ajustadísimo resultado de 0-1. Aunque la auténtica sorpresa la protagonizó un Arrincadeira-Serret que, muy bien plantado sobre el césped, aprovecho la falta de definición y los fallos defensivos del conjunto local para imponerse en Sant Joan de Moró por 1-2.

Este segundo grupo queda muy compacto, con cinco equipos que darán que hablar. Pero puede que, en función de su regularidad, algunos más, que ahora aparecen como tapados, se suban al carro por la disputa de los cuatro puestos que suponen pasar a semifinales.

Los dos grupos de la Copa de Veteranos. / MEDITERRÁNEO