La gala inicia la última cuenta atrás hacia la Marató bp y el 10K Facsa Castelló

El Teatre del Raval de Castelló ha vuelto a ser testigo de la presentación oficial de dos eventos deportivos de renombre: la 16ª edición de la Marató bp Castelló y la 13ª edición de la 10K Facsa Castelló, programadas para el próximo domingo 22 de febrero del 2026.

La gala, conducida por los periodistas Jordi Vera y María Molés, ha reunido a destacadas personalidades del ámbito deportivo y entidades patrocinadoras y colaboradoras de las pruebas.

La gala ha contado con la actuación de la artista Dayan Soul, que ha servido para amenizar los momentos de receso y clausura.

Imagen de la gala, conducida por los periodistas los periodistas Jordi Vera y María Molés. / Toni Losas

Entre los asistentes se encontraban Maica Hurtado, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Castelló; Sergio Toledo, diputado provincial de la Diputación de Castellón; Luis Cervera, director general de Deporte de la Generalitat Valenciana; y del Club d’Atletisme Running Castelló, Iracema Cambronero (presidenta) y Juanma Medina (director de las carreras). Además, han participado patrocinadores y colaboradores como bp y Facsa, cuyos nombres dan identidad a las competiciones.

Declaraciones

Maica Hurtado expresó que “cada vez más, se reconoce a Castellón como la capital del deporte , una ciudad que apuesta de forma decidida por grandes eventos, pero también por el deporte base y por el deporte como herramienta de cohesión social". "Y además, estos eventos nos permiten mostrar al mundo cómo somos: una ciudad abierta, hospitalaria, igualitaria, trabajadora y capaz de organizar grandes citas con excelencia”, añadió.

Más detalles

Esta edición espera recibir más de 4.000 participantes entre corredores populares, profesionales del atletismo y atletas de élite internacionales. Ambas carreras, avaladas por World Athletics, cuentan con la etiqueta World Athletics Label Road Race, garantía de que cumplen con los estándares de seguridad y de calidad más exigentes.

En cuanto a los circuitos, se mantendrá el mismo trazado preferido por los corredores y corredoras, destacando por su rapidez y comodidad, con un recorrido llano para los participantes y vistas al mar en el Grau.

La galería de la gala de la presentación de la Marató bp y del 10K Facsa Castelló / Toni Losas / Toni Losas

Atletas de élite

Juanma Medina, director de las carreras, ha presentado el plantel de atletas de las carreras. Y ha apuntado que, en la maratón, el objetivo sigue siendo mantener la excelencia que caracteriza a la prueba; mientras que en los 10K se da un salto exponencial: más de 80 atletas de élite se darán cita en la línea de salida, incluyendo un equipo de ocho corredoras noruegas que refuerzan aún más el nivel de la competición. Tanto en la categoría masculina como en la femenina, la presencia de grandes figuras del atletismo garantiza un espectáculo deportivo de primer nivel y una jornada que promete ser histórica.

Embajadores de élite

Cada año, la competición castellonense cuenta con alguna figura icónica de la historia del atletismo en nuestro país, que ejerce el papel de embajador de la carrera.

En esta ocasión serán dos estrellas las que visitarán Castellón.

Martín Fiz

Ismael Allagui, talentoso atleta conocido bajo el nombre Ismanon, el tiktoker del running.

Expo-Maratón y actividades paralelas

Pero nuestros embajadores no solo visitan la ciudad para correr el 10K, estarán presentes en todas las actividades que giran en torno a la competición en el marco de la Expo-Maratón , la feria del corredor, que se desarrollará desde el 20 de febrero, como antesala de la carrera, en un horario 16.00 a 20.00 horas; y el sábado 21, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, en la Sala El Grau , situada en El Grao de Castellón. Los corredores y corredoras podrán recoger allí sus dorsales y bolsas del corredor. Además de expositores de las distintas marcas patrocinadoras y colaboradoras de las pruebas

También la Maratón Infantil Salera que congregará a más 600 niños y niñas en el Parque Ribalta.

El equipo de Marató bp Castelló ha recordado que, este año, volverá a haber animación en las calles con diferentes agrupaciones y repartidas entre los 42 kilómetros de la maratón, entre las que se encuentran batucadas, dolçainers, gaiatas, bombos, grupos de zumba o djs.

Por otro lado, y con el pretexto de fomentar la actividad física en las aulas, se celebrará la segunda edición de la Maratón Escolar en el Parque Ribalta, en la que cerca de 300 alumnos y alumnas disfrutarán de una mañana maratoniana.

Más sobre el acto

Ha habido tiempo también para hacer un reconocimiento al cuerpo oficial de Policía Local del Ayuntamiento de Castelló, por su labor imprescindible garantizando la seguridad en las carreras.

Además, durante la Gala Ana Pérez Sivera, acompañada de Juan García Serrano de Bureau Veritas, en nombre del Comité Olímpico Español, han hecho entrega del sello COE a las carreras, evidenciando la calidad de las mismas.

También se ha dado valor a las acciones realizadas hacia los más pequeños para promover la participación en Maratón Infantil Centro Comercial Salera. Este año, durante la recogida de dorsales en el centro comercial, se podrá realizar una donación de material escolar que se destinará al CEIP el Barranquet gracias a Cáritas.

Apoyos institucionales, patrocinadores y colaboradores

Para finalizar el acto, se ha agradecido a todos los patrocinadores y colaboradores su apoyo inestimable a la carrera.

Por una parte, a los institucionales como el Patronat d´Esports y el Ayuntamiento de Castellón, la Diputación de Castellón y Deportes de la Generalitat Valenciana a través de su marca Comunitat de l´Esport.