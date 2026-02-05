La primera etapa de la Scott Mediterranean Epic 2026, para David Valero y Rosa van Doorn

La Scott Mediterranean Epic 2026 ha arrancado con una exigente contrarreloj que ha dejado a David Valero y Rosa van Doorn como primeros líderes. El español se ha impuesto con autoridad en la categoría masculina, mientras que en mujeres la victoria se ha decidido por solo 13 segundos en un duelo muy ajustado entre van Doorn y Natalia Fischer.

Aperitivo

La Scott Mediterranean Epic 2026 ha arrancado, como ya es tradición, con una etapa contrarreloj que ha servido para poner en marcha la novena edición de la prueba.

Un total de 700 bikers de 24 nacionalidades han tomado la salida, una cifra que confirma el peso específico que ha adquirido la carrera dentro del calendario mundial de XCM. En la línea de salida se han vuelto a dar cita aficionados dispuestos a disfrutar del excepcional terreno de la provincia de Castellón para el MTB junto a algunos de los mejores especialistas del planeta, llegados para pelear por la victoria en una de las pruebas más prestigiosas de la disciplina.

La jornada ha comenzado marcada por una ligera lluvia que ha añadido un punto extra de dificultad en algunos tramos del recorrido, aunque el trazado se encontraba en perfectas condiciones. Con el paso de las horas, el viento ha ido ganando protagonismo hasta convertirse en un factor determinante en la lucha por las primeras posiciones.

La Etapa 1 by Maxxis ha propuesto un recorrido de 28 kilómetros y 515 metros de desnivel positivo, siguiendo la línea del trazado estrenado en 2025. La salida, situada en la Torre del Rey de Orpesa, ha ofrecido un entorno espectacular para una contrarreloj muy equilibrada, con una combinación precisa de zonas llanas, ascensos y descensos. Un recorrido ideal para empezar a perfilar quiénes están realmente en disposición de luchar por la general final.

Categoría femenina

En la categoría femenina se ha vivido un duelo de máxima igualdad entre la neerlandesa Rosa van Doorn y la española Natalia Fischer. Desde los primeros puntos intermedios ha quedado claro que ambas rodaban en tiempos prácticamente calcados, separadas por apenas unos segundos, con cualquier mínimo error capaz de decantar la balanza.

El viento ha añadido un plus de dificultad a la primera etapa. / MEDITERRANEAN EPIC

Mientras la corredora del Buff-BH exhibía su depurada técnica, la biker del Extremadura Ecopilas imponía su potencia física. Finalmente, la victoria ha sido para van Doorn, que ha cruzado la meta con solo 13 segundos de ventaja sobre Fischer tras más de una hora de esfuerzo, una diferencia que refleja a la perfección la igualdad vivida en esta primera etapa. La estadounidense Hannah Otto ha completado el podio, ya a 42 segundos de la vencedora.

Van Doorn arranca así la defensa de su título con buen pie, aunque con una Natalia Fischer que ha demostrado que también está en condiciones de pelear por el triunfo final.

Categoría masculina

En la prueba masculina el escenario era de máxima incertidumbre, con una lista de aspirantes muy amplia y la previsión de diferencias mínimas. Sin embargo, el desenlace ha sido mucho más contundente de lo esperado.

A mitad de recorrido, los corredores del Cannondale Factory Racing, uno de los equipos de referencia del XCO mundial, marcaban el ritmo, pero un brillante David Valero, en su debut con el Klimatiza Orbea, ya dejaba claro que podía luchar por la victoria.

Hasta ese punto los tiempos eran muy ajustados, pero todo cambió en la ascensión principal del día. Valero voló en ese tramo y abrió una brecha espectacular, superando el minuto de ventaja a pocos kilómetros de la meta. Un golpe de autoridad que confirma que su salto al XCM ha sido una decisión acertada.

El español mantuvo el ritmo hasta el final para sellar la victoria, por delante del defensor del título, el belga Wout Alleman, que cedió 58 segundos. El canadiense Cole Punchard fue tercero, a solo nueve segundos de Alleman pero ya a más de un minuto del nuevo líder de la general.

A excepción de Valero, el resto de posiciones del top 10 han quedado separadas por márgenes muy reducidos, lo que augura una carrera abierta y emocionante en las próximas jornadas.

Este viernes, segunda jornada

Este viernes, 6 de febrero del 2026, la Scott Mediterranean Epic se traslada a Castelló para afrontar una segunda etapa que puede empezar a marcar diferencias importantes en la general.

El recorrido contará con 57 kilómetros y 1.475 metros de desnivel positivo, sobre el habitual terreno exigente que caracteriza a esta región.

La carrera se podrá seguir de nuevo en directo a través de YouTube (pincha aquí), con retransmisiones tanto en español como en inglés.