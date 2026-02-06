La actualidad del día en el polideportivo de Castellón: ¡no todo es fútbol!

La provincia de Castellón está a las puertas de un intenso y variado fin de semana. Con la Scott Mediterranean Epic como bandera, hay otras muchas noticias destacadas.

Natación

La 31ª edición del Campeonato de España Open de Invierno Masters ha llegado a su ecuador en Castelló. Lo hace en medio de un excepcional ambiente en la Piscina Olímpica, escenario también de un elevado nivel de competición, lo que se traduce en buenas marcas y en un puñado de récords nacionales.

El principal dato de la quinta vez que este certamen recala en Castelló, gracias al impulso del club Castalia-Castellón y al apoyo de las instituciones (Ayuntamiento, Diputación, Generalitat...), habla de los 1.777 nadadores inscritos, ligeramente por debajo del récord: los 1.810 de la última edición, celebrada en Oviedo. Lo que deriva en un volumen de personas directamente relacionadas con la competición próxima a las 5.000.

Organizadores y autoridades, en la Piscina Olímpica de Castelló. / AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓN

En cuanto a las caras más ilustres, entre los 11 olímpicos presentes, figuran Kiko Hervás, Erika Villaécija, Mireia García, Kike Melo... En cuanto a los plusmarquistas nacionales, nadadores del renombre de Cándido Carvajal, Toni Rus, Carol de Miguel, Carlos Gisbert...

La Comunitat Valenciana, con 463 inscritos, es la federación española más representada.

Entre los 10 clubs más representados, el Fanàtic Swim Castelló (con 41) y el anfitrión (35).

Este sábado es la jornada más intensa de las cuatro, con más de 11 horas de ininterrumpida competición: de 9.30 a las 20.35 horas.

En cuanto al domingo, habrá que madrugar más (8.30 horas) pero concluiría cerca de las 15.30 horas.

Atletismo

El Facsa Playas de Castellón afronta mañana, en Albufeira (Portugal), si la borrasca lo permite, el Campeonato de Europa de cros por clubs, una de las grandes citas del calendario, con el claro objetivo de conquistar su tercer título consecutivo en la prueba absoluta masculina y luchar por el podio en las categorías sub-20 y en el relevo mixto. No presenta equipo en la categoría absoluta femenina, por la lesión de última hora de su principal referente, Likina Amebaw.

Además, el sábado y el domingo en Sabadell (Barcelona) será el club con mayor representación en el Campeonato de España Sub-23 Short Track, donde el Playas presenta una potente alineación (22 inscritos), con claras opciones de podio en las pruebas de velocidad, concursos y mediofondo de base.

Baloncesto

El Amics afronta este sábado, a las 20.30 horas, una exigente salida a Madrid para medirse a la Spanish Basketball Academy en el Polideportivo IDEO, en un duelo clave para la parte alta de la clasificación.

El conjunto castellonense llega a la 17ª jornada en Segunda FEB en un gran momento de forma. Líder del grupo Este con un balance de 13-3, los de José Luis Pichel buscan prolongar su dinámica tras la victoria lograda el domingo en casa ante el Getafe.

Baloncesto (y 2)

Tarde crucial en el pabellón de Grapa donde, a las 19.30 horas, el Fustecma Nou Bàsquet Femení, 12º en la Liga Challenge con seis victorias y 12 derrotas, afronta un duelo directo contra el Sernova Renovables Real Canoe (14º, 3-15), que llega a Castelló después de cinco derrotas consecutivas.

En la primera vuelta, las madrileñas vencieron por dos puntos (57-55); y la pasada campaña, en el pabellón Fernando Úbeda Mir, por un marcador similar (57-60).

Pádel

Juanlu Esbrí y Álex Ruiz perdieron en los cuartos de final del torneo de pádel FIP Platinum de Marsella, por 6-3 y 6-4, frente a la pareja formada por el español Javier Garrido y el brasileño Lucas Bergamini.

La próxima semana les tocará el circuito Qatar Airways Premier Padel, torneo de categoría P1 que se celebra en Riad (Arabia Saudí).

Tenis

Sara Sorribes y la rusa nacionalizada uzbeca Kamilla Rakhimova están en la final del Winners Open (torneo WTA 250 que se juega en Cluj-Napoca (Rumanía), al imponerse a la eslovena Veronika Erjavec y a la gala Tiantsoa Rakotomanga: 6-2, 6-7(6) y 11-9.

Las chinas Zheng Saisai y Wang Xinyu serán el último escollo para alzar el trofeo.