La Marató bp Castelló logra el sello de sostenibilidad del COE

La sostenibilidad es uno de los rasgos distintivos de la Marató bp Castelló, que se consolida como referente nacional en la gestión deportiva. Una virtud que se vio recompensada esta misma semana en la Gala de presentación de la prueba. El Teatro Raval de Castelló fue el escenario de la entrega del Sello de Evento Deportivo Sostenible del Comité Olímpico Español (COE), un distintivo de alto nivel que acredita que la Marató bp no solo es un éxito deportivo, sino también un modelo de protección ambiental y compromiso social.

Este distintivo cuenta con la verificación de Bureau Veritas, líder mundial en servicios de inspección, certificación, pruebas y ensayos, cuyo proceso de verificación garantiza la máxima transparencia, rigor técnico y credibilidad internacional de los estándares de sostenibilidad alcanzados.

Este reconocimiento es el resultado de un riguroso proceso de consultoría liderado por GO2 by Global Omnium. La consultoría estratégica de sostenibilidad ha sido la encargada de calcular la huella de carbono del evento y de diseñar la estrategia necesaria para asegurar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, requisitos indispensables para obtener el aval del COE.

Representantes

Durante el acto, Ana Pérez Sivera, directora de GO2 by Global Omnium, y Bárbara Campos, consultora de Sostenibilidad de GO2, hicieron entrega de la certificación a Juanma Medina, director de Carrera de la Marató bp Castelló. Por parte de Bureau Veritas, asistió Juan García Serrano, manager de Certificación de la Región Este. Además, aunque la agenda institucional del COE impidió la asistencia de sus representantes, el organismo quiso destacar la importancia de que pruebas de la magnitud de la Marató bp Castelló se sumen a esta corriente de deporte consciente.

«La obtención del sello del COE no es solo un diploma; es la prueba de que Castellón sabe organizar eventos que miran al futuro. Acompañar a la Marató bp de Castellón en este camino nos permite demostrar que el deporte es la mejor palanca para concienciar sobre la emergencia climática», señaló al respecto Ana Pérez Sivera, la directora de GO2.

La galería de la gala de la presentación de la Marató bp y del 10K Facsa Castelló / Toni Losas / Toni Losas

Por su parte, Juanma Medina, Director de la prueba, destaca: «Este sello reafirma nuestra apuesta por un evento que cuida de sus corredores y de su entorno. Gracias al asesoramientode GO2, hemos integrado la sostenibilidad como un eje estratégico, cumpliendo con los requisitos de excelencia que exige el Comité Olímpico Español».

“Nos enorgullece certificar iniciativas como la Marató bp Castelló, que demuestran que el deporte puede ser un catalizador del cambio hacia una sociedad más responsable. Nuestro proceso de verificación independiente garantiza que estos compromisos ambientales sea reales y verificables», ha declarado Juan García Serrano, Manager de Certificación de la Región Este.

La vanguardia del atletismo

Con este hito, la Marató bp Castelló se posiciona en la vanguardia del atletismo sostenible en España, demostrando que el rendimiento deportivo y la responsabilidad planetaria pueden correr de la mano. Marató bp Castelló y 10K Facsa Castelló están organizadas por el Club d´Atletisme Running Castelló y en coordinación con el Patronato Municipal de Deportes de Castelló. Para más información e inscripciones: www.maratonbpcastellon.com