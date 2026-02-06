Protagonismo español en la segunda etapa de la Scott Mediterranean Epic 2026

La segunda etapa de la Scott Mediterranean Epic llevó al pelotón hasta Castelló para una jornada que, sin ser la más larga en términos de kilometraje, sí puede considerarse la más exigente tanto en lo técnico como en lo físico. La carrera se desarrolló bajo unas condiciones ideales, con sol, buena temperatura y ausencia de polvo o barro excesivo. Un escenario que permitió disfrutar plenamente de un recorrido repleto de senderos, incluyendo varios tramos inéditos estrenados en esta edición.

Mujeres

En la competición femenina, la etapa partía con una igualdad máxima entre la neerlandesa Rosa van Doorn y la española Natalia Fischer. Todo apuntaba a un nuevo duelo directo entre ambas, pero el desarrollo de la carrera rompió cualquier previsión.

Desde los primeros compases, la andaluza abrió hueco y apostó por una larga escapada en solitario con un objetivo claro: hacerse con el maillot de líder. La corredora del Extremadura Ecopilas sostuvo un ritmo elevado, sin mostrar signos de debilidad y marcando diferencias especialmente en las zonas más duras. Cruzó la meta como vencedora de la etapa y, lo más importante, como nueva y sólida líder de la general, con una ventaja de seis minutos sobre Van Doorn.

La estadounidense Hannah Otto firmó también una actuación consistente, rodando en solitario durante gran parte del día para entrar segunda y situarse en esa misma posición en la general.

Para Van Doorn fue una jornada complicada, cayendo hasta la tercera plaza provisional. Con dos etapas todavía por disputarse, Fischer se convierte en la referencia clara de la Scott Mediterranean Epic en la categoría femenina.

La española Natalia Fischer pasa a ser la principal favorita para ganar la Scott Mediterranean Epic 2026. / MEDITERRANEAN EPIC

Hombres

En la prueba masculina, David Valero tomaba la salida como líder y con la sensación de dominio que dejó en la contrarreloj inaugural.

Tras unos primeros kilómetros de control, la entrada en los primeros senderos rompió la carrera. El granadino parecía manejar la situación con solvencia, pero un percance le obligó a detenerse en una de las zonas de asistencia y, posteriormente, a remontar para volver a contactar con la cabeza de carrera. Lejos de pasarle factura, Valero provocó la primera selección del día, dejando en cabeza a él mismo junto a Wout Alleman y Martin Stosek (Buff-BH), Luca Martin (Cannondale Factory Racing) y Krzystof Lukasik (JBG-2).

En uno de los descensos más técnicos, Martin, campeón del mundo de XCO sub-23 y uno de los corredores más técnicos del pelotón, atacó, asumiendo más riesgos. Abrió una ventaja que superó el medio minuto, renta que parecía decisiva con menos de 20 kilómetros por delante y gran parte del trazado en bajada. Sin embargo, una caída permitió que el grupo de cabeza volviera a reagruparse antes de la última subida del día.

Alleman y Stosek endurecieron el ritmo para afrontar la bajada final en cabeza, pero Valero respondió y asumió el control en las últimas zonas técnicas. El grupo llegó compacto a los metros finales, donde el Buff-BH jugó sus bazas a la perfección. Alleman fue el más rápido, con Stosek entrando justo a continuación. Martin completó el podio, mientras que Valero conservó el maillot de líder de la general sin ceder ni un solo segundo.

Tercera etapa

La Scott Mediterranean Epic vuelve este sábado, 7 de febrero del 2026, a Orpesa para afrontar la etapa más larga de la edición, con 82 kilómetros y 1.415 metros de desnivel positivo.

Puede seguirse en directo y de forma gratuita a través de YouTube, con retransmisiones en español y en inglés.